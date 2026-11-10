Hackerii din Belarus și Ucraina au reușit să pătrundă în sistemele informatice ale Rosstat, agenția oficială de statistică a Rusiei, unde au găsit date despre pierderile armatei pe câmpul de luptă.

Peste 400.000 de ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, de când Moscova a lansat invazia la scară largă în urmă cu aproape cinci ani, potrivit informațiilor obținute de hackeri.

Cifrele descoperite, publicate de The Guardian, Bloomberg și The Moscow Times, se bazează pe certificatele de deces legate de „operațiunea militară specială”, termenul oficial folosit de Rusia pentru războiul din Ucraina.

În total, 11 milioane de certificate de deces au fost găsite. Documentele conțin detalii despre vârstă, domiciliu și locul decesului.

Potrivit informațiilor divulgate de hackerii belaruși și ucraineni, 412.576 de certificate de deces au legătură explicită cu războiul, fie prin codurile oficiale care indică motivul morții, fie prin mențiuni scrise referitoare la lupte și operațiuni militare.

Rosstat a recunoscut atacul cibernetic

Cifrele arată amploarea însemnată a pierderilor umane provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit, în ciuda unei noi runde de negocieri de pace programate să înceapă marți, la Abu Dhabi.

Cele două grupări de hackeri au anunțat atacul informatic pe 1 noiembrie și au făcut publice datele în weekend. Rosstat a confirmat că a fost ținta unui atac cibernetic, dar a negat că hackerii ar fi obținut informații sensibile.

Informațiile arată o imagine nemaivăzută până acum, date pe care Moscova încearcă să le țină ascunse. Autoritățile ruse nu au maid at publicității date privind pierderile armatei încă din primele zile ale invaziei. Informațiile legate de numărul militarilor morți în conflict sunt considerate secret de stat.

Publicațiile citate au precizat că nu pot verifica în mod independent autenticitatea întregii baze de date.

„Datele par autentice”

Pe lângă militarii activi, cifrele calculate de hackeri include și civilii uciși în atacuri aeriene și în incursiunea Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia din 2024. Numărul total de morți este probabil mai mare, deoarece aceste date nu includ soldații dispăruți în acțiune, nici cei zecile de mii de luptători străini despre care se crede că au luptat de partea Rusiei.

Numărul înaintat de hackeri sunt în linii mari compatibile cu alte estimări privind pierderile Rusiei. În septembrie, serviciile de informații britanice estimau că aproximativ 500.000 de militari ruși au fost uciși de la începutul invaziei.

Și publicația independentă rusă Mediazona a reușit să identifice nominal aproape 286.000 de militari ruși uciși în Ucraina, folosind documente oficiale, anunțuri de deces publicate pe rețelele de socializare și fotografii ale mormintelor. Publicația a estimat că numărul real al militarilor morți se apropie de jumătate de milion.

„Datele par autentice și sunt extrem de bogate în informații”, a declarat Janis Kluge, șeful departamentului pentru Rusia și Eurasia din cadrul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

„Este cea mai mare scurgere de informații de până acum”

„Este cea mai mare scurgere de informații de până acum în ceea ce privește pierderile Rusiei”, a adăugat Kluge, care a analizat pe larg statisticile rusești privind războiul.

Baza de date este probabil incompletă și subestimează numărul real al militarilor ruși uciși.

Kluge a atras atenția că există întârzierii semnificative dintre momentul decesului și înregistrarea oficială a acestuia, un proces care durează, de regulă, aproximativ șase luni.

„Probabil că, în acest moment, numărul militarilor ruși uciși este mai aproape de 500.000 decât de 400.000”, crede expertul.

Mai multe victime în regiunile sărace

Costul războiului este distribuit inegal pe teritoriul Rusiei, arată datele. Regiunile mai sărace și mai izolate înregistrează pierderi disproporționat de mari.

Kluge a declarat pentru The Moscow Times că pierderile demografice ale Rusiei au un impact economic limitat, dar o miză politică importantă, arătând că o țară care își pierde populația într-un asemenea ritm nu poate pretinde că câștigă războiul.

Datele mai indică o creștere puternică a numărului de militari ruși uciși pe front pe măsură ce războiul a avansat. Unele dintre cele mai sângeroase luni au fost înregistrate spre sfârșitul anului 2024 și în 2025.

Kluge, care a analizat baza de date, a spus că în mai multe luni din acea perioadă numărul militarilor ruși uciși a depășit 15.000, echivalentul a aproximativ 500 de morți pe zi, scrie hotnews.ro