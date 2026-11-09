Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou optimismul privind încheierea unui acord de pace între Moscova și Kiev, sugerând totodată că Ucraina va fi nevoită să acorde Rusiei concesii teritoriale, relatează The Independent .

„Cred că vom reuși să încheiem acest acord și cred că se va întâmpla, iar ei vor ajunge să aibă o Ucraină cu o formă puțin diferită”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS.

Întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin prelungește în mod deliberat negocierile, Trump a răspuns: „Oh, nu cred asta”.

Comentariile liderului de la Casa Albă au venit la scurt timp după ce date divulgate din cadrul agenției de statistică a Rusiei arată că cel puțin 390.000 de militari ruși ar fi fost uciși în războiul din Ucraina.

Negocieri de pace Ucraina-Rusia cu medierea SUA săptămâna aceasta

Două grupări distincte de hackeri, Silent Crown și Belarus Cyber Partisans, și-au revendicat responsabilitatea pentru atacuri cibernetice asupra agenției de statistică „Rosstat” a Moscovei, despre care au afirmat că au reușit să sustragă date referitoare la economia Rusiei, demografie și pierderile din timpul războiului, potrivit publicației Moscow Times.

Silent Crown a susținut că analiza sa arată că 450.100 de ruși au fost uciși în războiul cu Ucraina, în timp ce Belarus Cyber Partisans a făcut publică o cifră mai mică, de 393.881 de morți, a relatat publicația.

Informațiile au apărut înaintea unei reuniuni trilaterale din această săptămână, mediate de SUA, care are ca obiectiv încheierea războiului. Kremlinul a exclus vehement orice participare a UE la negocierile de pace.

Cu toate acestea, șeful diplomației franceze Jean-Noël Barrot a declarat că Europa va fi bine reprezentată la negocierile programate să aibă loc pe 10-11 noiembrie la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Ce spune Donald Trump despre relația sa cu Zelenski

Donald Trump a refuzat să spună în interviul acordat emisiunii „60 minutes” de la CBS News dacă are mai multă încredere în președintele rus Vladimir Putin sau în președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că menține relații bune cu ambii lideri.

Întrebat să aleagă între cei doi în timpul unui interviu acordat emisiunii de la CBS, Trump a declarat: „Aș prefera să nu spun, dar mă înțeleg bine cu amândoi”.

De asemenea, el a respins sugestiile potrivit cărora Putin „îl duce cu vorba”.

Trump a fost întrebat și despre restricțiile de viteză care au afectat sistemele de comunicații prin satelit Starlink ale armatei ucrainene în cea mai mare parte a lunii octombrie.

El a răspuns că nu știe cine s-a aflat la originea restricțiilor.

„Nu am fost eu”, a declarat președintele SUA.

„Sistemul este un sistem foarte bun. Și este posibil să fi fost redus [ca randament]. Nici măcar nu știu. Nu mi s-a demonstrat că ar fi fost redus. Se spun foarte multe minciuni în legătură cu acel război. Dar știu un lucru: când am auzit despre asta, a fost repus în funcțiune la capacitate mai mare”, a spus Donald Trump, scrie hotnews.ro.