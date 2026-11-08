Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău a fost inaugurată oficial și pusă sub tensiune astăzi. Cu o lungime de 158 de kilometri, aceasta asigură o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice din România și de pe piața europeană, reducând dependența Republicii Moldova de nodul energetic de la Cuciurgan. La eveniment au participat președintele Maia Sandu, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dar și alți oficiali.

Șefa statului a amintit că lucrările de construcție a liniei au fost finalizate în noiembrie 2025, iar ulterior au urmat testele tehnice, verificările de siguranță și procedurile de recepție. Potrivit acesteia, proiectul a costat 61 de milioane de euro, bani oferiți de Banca Mondială.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura.”

Prezentă la eveniment, Marta Kos a declarat că noua linie oferă Republicii Moldova mai multe opțiuni de aprovizionare și posibilitatea de a cumpăra energie de pe piețele unde aceasta este mai ieftină. Totodată, a dat asigurări că țara noastră poate conta în continuare pe solidaritatea europeană.

Marta KOS, COMISARUL EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Astăzi putem zice că, cu adevărat, dependența Republicii Moldova de energie rusească a fost încheiată. Nicio țară nu are dreptul și nu va putea în continuare să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Dumneavoastră aveți acum mai multe alegeri de unde să obțineți energie electrică.”

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Cei 158 de kilometri ai liniei leagă Vulcăneștiul de Chișinău și întăresc accesul la energia din România și din piața europeană. Noua infrastructură ne oferă o rută de transport care reduce dependența de nodul energetic de la Cuciurgan.”

La eveniment a fost prezent și directorul de țară al Băncii Mondiale, care a subliniat că proiectul reprezintă cea mai mare investiție în liniile de transport al energiei electrice realizată în Republica Moldova de la independență.

Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.

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