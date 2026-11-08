Doliu în Poliția Națională, după un accident rutier cu final tragic, produs în noaptea trecută pe traseul R-16. Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, Denis Ijițchi, și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe drum. În accident a murit și pasagerul său, un tânăr de 27 de ani.

Potrivit poliției, Denis Ijițchi avea 43 de ani și activa în cadrul instituției din 2005. De-a lungul anilor, acesta s-a remarcat prin profesionalism, responsabilitate și devotament.

Polițistul era soț și tată a doi copii.

Conducerea și efectivul Poliției Naționale au transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și colegilor celor doi bărbați.

„Plecarea sa fulgerătoare reprezintă o pierdere grea pentru întreaga familie a Poliției Naționale”, au transmis reprezentanții instituției.