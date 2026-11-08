Doliu în Poliția Națională, după un accident rutier cu final tragic, produs în noaptea trecută pe traseul R-16. Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, Denis Ijițchi, și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe drum. În accident a murit și pasagerul său, un tânăr de 27 de ani.

Elena Pozdîrcă
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit poliției, Denis Ijițchi avea 43 de ani și activa în cadrul instituției din 2005. De-a lungul anilor, acesta s-a remarcat prin profesionalism, responsabilitate și devotament.

Polițistul era soț și tată a doi copii.

Conducerea și efectivul Poliției Naționale au transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și colegilor celor doi bărbați.

„Plecarea sa fulgerătoare reprezintă o pierdere grea pentru întreaga familie a Poliției Naționale”, au transmis reprezentanții instituției.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google