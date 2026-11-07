Ucraina a atacat mai multe obiective de pe teritoriul Rusiei, inclusiv cu rachete „Neptun”, de producție ucraineană. Printre ținte s-au numărat o fabrică de componente pentru rachetele rusești Iskander-M, o rafinărie de petrol și un depozit industrial. Atacurile au vizat trei regiuni rusești – Oriol, Saratov și Rostov – unde au izbucnit incendii puternice.

Aceste imagini surprind incendiul izbucnit la o fabrică din orașul rus Oriol. Statul Major al Ucrainei a anunțat că a atacat întreprinderea „Proton-Electrotex” cu rachete antinavă „Neptun”. Potrivit militarilor ucraineni, ținta a fost lovită direct, iar pe teritoriul fabricii au izbucnit un incendiu și mai multe explozii.

Întreprinderea produce componente electronice și optoelectronice pentru industria militară rusă, inclusiv pentru rachetele de croazieră X-71 și cele balistice Iskander-M.

Un incendiu puternic a izbucnit și la rafinăria de petrol din Saratov, în urma unui atac. Localnicii au publicat imagini cu mai multe focare și coloane dense de fum.

Atacurile ucrainene au vizat și Rostov-pe-Don. Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, flăcările au cuprins un depozit în care erau păstrate uleiuri și polimeri. Depozitul se află în apropierea întreprinderii Almaz, parte a corporației Rostec, care produce echipamente de comunicații și sisteme radioelectronice pentru industria militară rusă.

Spre dimineață, incendiul devenise atât de puternic, încât un nor dens de fum negru a acoperit o parte a orașului și a împrejurimilor, iar locuitorii s-au plâns de o ploaie neagră.

„Arde M-4 Logistic, Rostov-pe-Don.”

Potrivit Ministerului rus al Apărării, noaptea trecută au fost interceptate și distruse 411 drone ucrainene, în mai multe regiuni ale țării.