Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, respinge informațiile potrivit cărora moldovenii aflați peste hotare ar putea fi aduși cu forța în țară în cazul instituirii stării de asediu sau de război. Oficialul susține că proiectul de lege nu prevede un asemenea mecanism și că termenul „diaspora” nici măcar nu apare în document.

Într-un mesaj adresat cetățenilor, ministrul Apărării a declarat că informațiile apărute în spațiul public nu corespund prevederilor proiectului. Nosatîi a dat asigurări că autoritățile nu au posibilitatea de a aduce cu forța în Republica Moldova persoane aflate în alte state.

„Nu e adevărat. Cuvântul diaspora nu apare nicăieri în proiectul de lege. Cunosc bine proiectul. [...] Nu există nicio pârghie prin care cineva să fie adus cu forță, de exemplu din Irlanda, Italia sau alte țări. Nu scrie și nici nu poate fi îndeplinit”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Ce spune ministrul despre noile prevederi

Potrivit oficialului, singura noutate ar fi că, în cazul unei situații excepționale, cetățenii care vor să-și apere țara vor putea afla unde să se adreseze pentru a se pune la dispoziția autorităților.

„Singura noutate este că, în caz de necesitate, cine vrea să-și apere țara știe unde să bată la ușă: ambasadă sau consulat. Atât”, a explicat ministrul.

Nosatîi a amintit că Republica Moldova are o lege privind starea de asediu și de război încă din 2004, însă aceasta nu a fost aplicată în cei 22 de ani de la adoptare.

Proiectul este încă în consultări publice

Ministrul a subliniat că documentul se află în consultări publice și că până la eventuala aprobare mai sunt de parcurs mai multe etape.

„Proiectul este în consultări publice. Iar până la aprobarea legii mai sunt multe etape de trecut”, a precizat Anatolie Nosatîi.

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