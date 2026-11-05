Aproximativ 15 miliarde de lei ar fi plecat din Republica Moldova spre China în 2025 pentru cumpărături făcute pe platforme online, în special Temu. Cifra a fost prezentată de ministra Finanțelor, Victoria Belous, care spune că anul trecut în țară au ajuns peste 11,2 milioane de colete din străinătate. Din 1 noiembrie, coletele sunt supuse TVA-ului de 20%, iar de la 1 ianuarie 2027 va fi introdusă și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare pachet. Ministra explică cine trebuie să achite banii și unde ajung aceștia.

În 2025, în Republica Moldova au ajuns peste 11,2 milioane de colete din străinătate. Potrivit estimărilor prezentate de Victoria Belous, valoarea banilor cheltuiți de moldoveni pentru aceste cumpărături și transferați în mare parte către platforme din China ar fi de aproximativ 15 miliarde de lei.

„Estimativ, conform calculului, ar fi circa 15 miliarde de lei”, a declarat ministra Finanțelor, precizând că cea mai mare parte a comenzilor vine de pe platforme chinezești.

Belous susține că introducerea impozitării este necesară pentru a asigura condiții egale între magazinele online din străinătate și comercianții din Republica Moldova, care achită taxe și impozite și au angajați.

„Era concurență neloială pentru oamenii care își plăteau taxe, impozite, aveau angajați și așa mai departe”, a explicat ministra.

TVA de 20% pentru colete. Cine achită, de fapt, banii?

Din 1 noiembrie, pentru coletele vizate de noua măsură se aplică TVA în mărime de 20%. Astfel, pentru o comandă în valoare de 1.000 de lei, taxa ar constitui 200 de lei, iar pentru una de 2.000 de lei – 400 de lei.

Totuși, ministra Finanțelor precizează că statul nu a obligat cumpărătorii să achite direct TVA-ul atunci când merg să-și ridice pachetele. Responsabilitatea declarării și achitării taxei revine operatorului poștal care aduce coletul în Republica Moldova.

„Operatorul poștal care aduce coletul în Republica Moldova îl declară la Serviciul Vamal și achită această TVA. El își asumă. Fie percepe cota TVA de la consumator, fie o colectează de la platformă, ei sunt liberi să decidă”, a explicat Victoria Belous.

Cu alte cuvinte, compania care importă coletul trebuie să transfere TVA-ul la bugetul de stat, iar modul în care își recuperează banii – de la cumpărător sau de la platforma online – este la discreția sa.

Potrivit ministrei, în primele zile de aplicare a noilor reguli au fost declarate peste 63 de mii de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro, iar operatorii au transferat deja TVA-ul la buget.

Taxă suplimentară de 12 lei pentru fiecare colet, din ianuarie

O altă schimbare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pentru fiecare colet va fi percepută o taxă fixă de 12 lei, banii urmând să ajungă tot la bugetul de stat.

Victoria Belous afirmă că această taxă este necesară pentru a acoperi cheltuielile suplimentare ale Serviciului Vamal, care trebuie să verifice și să proceseze un număr mare de pachete.

„Noi suntem nevoiți să direcționăm mai mulți vameși și pentru prelucrarea și procesarea acestor colete la import”, a declarat ministra.

Potrivit acesteia, în Republica Moldova ajung zilnic aproximativ 10 mii de colete, fiecare trebuind să fie verificat, declarat și validat înainte de a fi eliberat.

Unde ajung banii colectați din TVA?

TVA-ul de 20% va fi transferat în bugetul de stat, de unde sunt finanțate cheltuielile publice, inclusiv salariile și transferurile pentru pensii.

„În bugetul de stat, din care se achită salarii, se fac transferuri inclusiv și la pensii”, a precizat Victoria Belous.

Astfel, pe lângă TVA-ul de 20% aplicat coletelor, cumpărătorii ar putea resimți și taxa fixă de 12 lei pentru fiecare pachet, începând cu prima zi a anului viitor. Totuși, potrivit explicațiilor ministrei, plata TVA-ului nu trebuie încasată obligatoriu direct de la destinatar la ridicarea coletului, ci este responsabilitatea companiei care îl importă.