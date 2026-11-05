O amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air, sosită de la Milano, a fost anunțată de echipajul avionului turnului de control al Aeroportului Internațional Henri Coandă București.
*Știre în curs de actualizare
Aeronava a aterizat la ora 11:09, iar în urma anunțului, la nivelul aeroportului Henri Coandă a fost instituită celula de criză, potrivit SRI.
Cei 182 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului vor fi debarcați și introduși în terminal.
La nivelul aeroportului sunt aplicate procedurile specifice unor astfel de situații, scrie știrileprotv.ro