Amenințare cu bombă la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Otopeni din București. 182 de pasageri, debarcați

La nivelul aeroportului sunt aplicate procedurile specifice unor astfel de situații, scrie știrileprotv.ro

Aeronava a aterizat la ora 11:09, iar în urma anunțului, la nivelul aeroportului Henri Coandă a fost instituită celula de criză, potrivit SRI.

O amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air, sosită de la Milano, a fost anunțată de echipajul avionului turnului de control al Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.