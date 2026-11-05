Așa-zisul lider separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, va avea interdicție de a părăsi teritoriul Republicii Moldova timp de cinci ani, la revenirea în țară. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce Krasnoselski a fost decorat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu Ordinul de Onoare.

Potrivit lui Igor Grosu, deplasarea lui Krasnoselski în capitala Rusiei a fost discutată anterior cu reprezentanții OSCE, însă în contextul asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale în perioada rece a anului.

„Deplasarea dânsului acolo a fost discutată cu colegii de la OSCE și a fost un subiect foarte, aș zice așa, umanitar discutat: cum să fie asigurată regiunea cu gaze în perioada rece a anului. Dar, fiindcă a procedat în felul cum a procedat, cu această provocare, la revenire îi va fi aplicată interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova în următorii cinci ani”, a declarat Igor Grosu.

Putin l-a decorat pe așa-zisul lider separatist de la Tiraspol

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat ieri pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția i-a fost acordată pentru ceea ce Kremlinul numește „dezvoltarea consecventă” a regiunii transnistrene, promovarea limbii ruse și apărarea „adevărului istoric”.

Potrivit motivației prezentate de autoritățile ruse, Krasnoselski a fost apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea regiunii și pentru eforturile de promovare a limbii și culturii ruse, precum și de păstrare a ceea ce Moscova numește „adevărul istoric”.

Ordinul de Onoare este una dintre distincțiile de stat acordate de Federația Rusă persoanelor care, potrivit autorităților de la Moscova, au avut contribuții importante în diverse domenii.

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