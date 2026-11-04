Republica Moldova a înregistrat progrese în toate capitolele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în 25 dintre acestea a avansat la un nivel superior de pregătire. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, după publicarea Raportului de Extindere 2026 al Comisiei Europene.

Potrivit oficialului, documentul confirmă evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană în ultimele 12 luni și include o foaie de parcurs care indică posibilitatea încheierii negocierilor de aderare în 2028.

„Comisia a propus și o foaie de parcurs pentru Republica Moldova care zice clar că Moldova poate închide negocierile de aderare în 2028 dacă menține același ritm al reformelor de care dă dovadă în ultimii ani”, a declarat Cristina Gherasimov.

Aceasta a mulțumit funcționarilor publici, experților și partenerilor care au contribuit la realizarea reformelor și la obținerea rezultatelor prezentate în raport.

„Mulțumesc tuturor funcționarilor publici, experților și partenerilor noștri care au muncit zile și nopți pentru a atinge aceste rezultate frumoase!”, a transmis ea.

Gherasimov: Procesul de integrare europeană presupune în continuare eforturi considerabile

Totodată, Cristina Gherasimov a subliniat că procesul de integrare europeană presupune în continuare eforturi considerabile și că următorii ani vor fi importanți pentru implementarea reformelor necesare.

În acest context, ea a lansat o invitație celor interesați să participe, pe 9 și 10 noiembrie, la discuții despre progresele înregistrate, provocările existente și recomandările incluse în Raportul de Extindere 2026.

Republica Moldova și-a stabilit drept obiectiv încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 și aderarea la blocul comunitar în 2030.