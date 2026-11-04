În Statele Unite ale Americii s-au încheiat alegerile intermediare de la mijlocul mandatului, „midterms" în limba engleză, în care alegătorii au dat un verdict asupra primilor doi ani ai celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.

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Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt puse în joc, precum și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.

Democraţii trebuie să câştige cel puţin trei locuri în Cameră şi patru în Senat pentru a obţine majoritatea în fiecare cameră.

Alegătorii americani l-au penalizat la vot pe președintele Donald Trump, în condițiile în care CNN estimează că democrații vor prelua controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, punând capăt dominației Partidului Republican la Washington.

Se preconizează că liderul democrat Hakeem Jeffries va deveni următorul președinte al Camerei Reprezentanților, fiind primul bărbat de culoare care va ocupa această funcție.

Și jurnaliștii de la AP notează faptul că democrații sunt pe punctul de a prelua controlul asupra Congresului SUA, după ce au câștigat cinci locuri în Senat și mai mult de o jumătate de duzină de circumscripții în Camera Reprezentanților. Victoriile lor s-au extins până în inima teritoriilor lui Trump, statele Texas și Carolina de Sud, considerate bastioane republicane, alegând senatori democrați pentru prima dată după zeci de ani.

Rezultate cheie în Senat : Democrata Annie Andrews va câștiga cursa pentru Senat în Carolina de Sud, potrivit proiecțiilor CNN, învingând-o pe senatoarea Darline Graham și preluând un loc pe care republicanii l-au deținut timp de aproape trei decenii.

Alegeri istorice : Democrata Keisha Lance Bottoms va deveni prima femeie de culoare guvernatoare din istoria SUA, potrivit proiecțiilor Associated Press. În Florida, deputatul republican Byron Donalds va fi următorul guvernator al statului și va intra în istorie ca primul lider de culoare care ocupă această funcție.

De asemenea, Janeese Lewis George va fi noul primar democrat al orașului Washington, D.C.

Lupta pentru controlul în Senat se desfăşoară în principal în statele şi districtele în care preşedintele Donald Trump a câştigat anterior cu o marjă largă. Toate privirile sunt îndreptate către alegerile pentru Senat din Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio şi Texas.

Refuzând să-şi asume responsabilitatea pentru înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul său la alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump a transmis deja că republicanii ar fi câştigat dacă ar fi figurat el pe buletinul de vot.

UPDATE 09:30 - Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care au avut loc marţi, au dus la formarea celui mai mare grup de legislatori socialişti în Camera Reprezentanţilor, după ce cel puţin şapte candidaţi susţinuţi de Socialiştii Democraţi din America (DSA) s-au impus în faţa rivalilor lor, informează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

DSA, grup politic de stânga ce joacă un rol tot mai influent în cadrul Partidului Democrat, atrage un electorat tânăr şi receptiv la retorica lor progresistă, care contrastează cu centrismul tradiţional al elitelor democrate. Organizaţia afirmă acum că este cea mai mare organizaţie socialistă din istoria SUA, având peste 100.000 de membri.

UPDATE 08:45 - Fostul preşedinte american Barack Obama, care s-a implicat în campania pentru alegerile de marţi, a comentat rezultatele ce arată o victorie categorică a democraţilor în ambele camere ale Congresului.

UPDATE 08:30 - Democrații au câștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților, pe lângă cel asupra Senatului SUA, scrie AP. Democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în ianuarie. Până în prezent, partidul a câștigat șapte locuri în Senat, în statele Iowa, Kansas, Ohio, Maine, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Texas, conform predicției NBC News.

UPDATE 07:40 Prima guvernatoare nativă americană din istoria SUA

Democrata Deb Haaland a câştigat cursa pentru funcţia de guvernator al statului New Mexico, marţi, în cadrul alegerilor intermediare, devenind prima femeie nativă americană care deţine această funcţie politică în istoria SUA, conform proiecţiilor Associated Press şi NBC, citate miercuri de EFE, potrivit Agerpres.

Haaland va prelua această funcţie după ce, din 2021 până în 2025, a fost secretar de interne în administraţia preşedintelui democrat Joe Biden, fiind prima nativă americană care a făcut parte din cabinetul SUA, principalul organ consultativ al preşedintelui, format pe atunci din vicepreşedinta Kamala Harris şi ceilalţi şefi ai departamentelor federale.

Înainte de aceasta, în 2018, Haaland deţinea deja titlul de primul membru al Congresului provenind din această identitate etnică în Camera Reprezentanţilor, deşi în acest caz împărţea distincţia cu fosta membră din Kansas a Congresului, Sharice Davids, care a fost aleasă în acelaşi ciclu electoral.

Haaland provine dintr-o familie de militari, tatăl său fiind ofiţer în Corpul Puşcaşilor Marini, ceea ce a făcut ca ea să studieze la până la 13 şcoli publice înainte de a absolvi Liceul Highland din Albuquerque, dar abia la 28 de ani a obţinut o licenţă în limba engleză de la Universitatea din New Mexico, unde a obţinut ulterior şi o diplomă postuniversitară în drept.

În timpul mandatului său de secretar de interne, ea a condus o anchetă privind moştenirea şcolilor-internat care integrau cu forţa copiii indigeni, o acţiune care a culminat cu două rapoarte oficiale şi proiectul "Road to Healing" (Drumul spre vindecare - n.r.).

De asemenea, ea a luat iniţiativa creării Unităţii pentru Persoane Dispărute şi Ucise, o entitate din cadrul departamentului său care investighează cazurile nerezolvate de violenţă împotriva femeilor şi a popoarelor indigene.

Harta/ The New York Times

UPDATE 08:30 - Democrații au câștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților, pe lângă cel asupra Senatului SUA, scrie AP. Democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în ianuarie. Până în prezent, partidul a câștigat șapte locuri în Senat, în statele Iowa, Kansas, Ohio, Maine, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Texas, conform predicției NBC News.

UPDATE 08:15 - Toate secțiile de votare s-au închis în Statele Unite.

UPDATE 07:40 - Prima guvernatoare nativă americană din istoria SUA

Democrata Deb Haaland a câştigat cursa pentru funcţia de guvernator al statului New Mexico, marţi, în cadrul alegerilor intermediare, devenind prima femeie nativă americană care deţine această funcţie politică în istoria SUA, conform proiecţiilor Associated Press şi NBC, citate miercuri de EFE, potrivit Agerpres.

Haaland va prelua această funcţie după ce, din 2021 până în 2025, a fost secretar de interne în administraţia preşedintelui democrat Joe Biden, fiind prima nativă americană care a făcut parte din cabinetul SUA, principalul organ consultativ al preşedintelui, format pe atunci din vicepreşedinta Kamala Harris şi ceilalţi şefi ai departamentelor federale.

Înainte de aceasta, în 2018, Haaland deţinea deja titlul de primul membru al Congresului provenind din această identitate etnică în Camera Reprezentanţilor, deşi în acest caz împărţea distincţia cu fosta membră din Kansas a Congresului, Sharice Davids, care a fost aleasă în acelaşi ciclu electoral.

Haaland provine dintr-o familie de militari, tatăl său fiind ofiţer în Corpul Puşcaşilor Marini, ceea ce a făcut ca ea să studieze la până la 13 şcoli publice înainte de a absolvi Liceul Highland din Albuquerque, dar abia la 28 de ani a obţinut o licenţă în limba engleză de la Universitatea din New Mexico, unde a obţinut ulterior şi o diplomă postuniversitară în drept.

În timpul mandatului său de secretar de interne, ea a condus o anchetă privind moştenirea şcolilor-internat care integrau cu forţa copiii indigeni, o acţiune care a culminat cu două rapoarte oficiale şi proiectul "Road to Healing" (Drumul spre vindecare - n.r.).

De asemenea, ea a luat iniţiativa creării Unităţii pentru Persoane Dispărute şi Ucise, o entitate din cadrul departamentului său care investighează cazurile nerezolvate de violenţă împotriva femeilor şi a popoarelor indigene.

UPDATE 07:35 Primul latino-american ales guvernator în California

Democratul Xavier Becerra va fi ales guvernator al Californiei, potrivit prognozelor CNN, menţinând astfel controlul partidului său asupra celui mai mare stat al ţării.

Xavier Becerra, fost congresman american, procuror general al statului şi secretar al Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Sociale în cadrul administraţiei Biden, a ieşit învingător dintr-o cursă aglomerată şi controversată pentru a-i succeda guvernatorului Gavin Newsom, care şi-a atins limita de două mandate.

Susţinut de electoratul ferm liberal din California şi de un context politic favorabil în perioada alegerilor de la jumătatea mandatului, Becerra l-a asociat în repetate rânduri pe Hilton cu preşedintele Donald Trump, subliniind susţinerea acordată acestuia din urmă şi făcând apel la democraţi să transmită un mesaj de opoziţie faţă de administraţie.

Becerra este primul latino-american ales guvernator al Californiei.

UPDATE 07:25 Secţiile de vot s-au închis în toate statele americane, cu o singură excepție

Cu excepţia unei singure secţii de vot de pe o insulă din Alaska, secţiile din toate cele 50 de state americane s-au închis şi se concentrează pe numărarea voturilor în alegerile de la jumătatea mandatului, de marţi, unde proiecţiile indică faptul că democraţii au câştigat ambele camere ale Congresului, informează miercuri EFE.

Ultimele două state care şi-au închis secţiile de vot au fost Hawaii şi Alaska, unde doar secţia de pe insula Adak, care are aproximativ 200 de locuitori, rămâne deschisă pentru încă o oră.

Cu o oră mai devreme, se închiseseră şi secţiile de vot din Idaho, Oregon, Washington şi cel mai populat stat al ţării, California.

UPDATE 07:15 Democraţii vor prelua controlul asupra Congresului, potrivit prognozelor CNN

Democraţii vor prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi asupra Senatului în urma alegerilor intermediare din 2026, o victorie răsunătoare şi istorică, potrivit prognozelor CNN, citate de News.ro.

Democraţii au profitat de scăderea istorică de popularitate a preşedintelui Donald Trump pentru a obţine o victorie majoră şi o putere semnificativă prin care să-l ţină în frâu pe Trump - care până acum a putut acţiona fără restricţii - şi pe administraţia sa în ultimii doi ani ai preşedinţiei sale.

Obţinând majoritatea, democraţii au câştigat chiar şi în teritorii puternic republicane şi au câştigat alegeri care nu au mai fost câştigate de democraţi de zeci de ani. Printre acestea se numără câştigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump a câştigat la diferenţă de 18 puncte procentuale în 2024, şi a altuia în Texas, care nu mai votase pentru un democrat la nivel statal din 1994, precum şi o victorie în Kansas, care nu a mai ales un senator democrat din 1932.

Schimbarea controlului asupra Congresului încheie o perioadă tumultoasă de 22 de luni. Aceasta a fost marcată de intrarea lui Trump în funcţie ca o forţă de demolare şi de acapararea puterii executive cu acordul tacit al Congresului controlat de republicani şi al multor instituţii. Această perioadă s-a încheiat marţi cu o înfrângere majoră a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului.

Doar de două ori în ultimii 50 de ani s-a schimbat controlul asupra ambelor camere în acelaşi ciclu electoral, notează CNN.

UPDATE 07:00 Primul senator democrat în statul Kansas în aproape un secol

Democratul Adam Hamilton va câştiga cursa pentru Senat din Kansas, potrivit prognozelor CNN, o înfrângere zdrobitoare pentru senatorul republican Roger Marshall într-un stat profund conservator care a devenit epicentrul dificultăţilor Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului.

Alegătorii din Kansas au răspuns apelului lui Hamilton de a avea încredere în candidatura sa pentru a deveni primul senator democrat din acest stat în ultimii 94 de ani. El a făcut apel la încetarea diviziunii acerbe de la Washington: „Nu este o chestiune de republicani sau democraţi. Este o chestiune de decenţă umană”, a pledat el.

Hamilton, originar din Kansas de cinci generaţii şi pastor al celei mai mari biserici metodiste din ţară, a candidat pentru prima dată la o funcţie aleasă. El a respins atacurile virulente ale preşedintelui Donald Trump şi ale vicepreşedintelui JD Vance, care s-au deplasat amândoi în Kansas, i-au discreditat credinţa şi i-au pus la îndoială motivele.

UPDATE 06:40 Associated Press: Democrații au câștigat Senatul SUA!

Potrivit Associated Press, democrații au câștigat Senatul SUA, punând capăt dominației republicane la Washington, profitând de frustrarea alegătorilor față de Donald Trump.

UPDATE 06:35 BBC: Democrații vor câștiga Senatul și vor prelua controlul asupra Congresului

Potrivit BBC, se estimează că democrații vor câștiga Senatul și vor prelua controlul asupra Congresului pentru restul mandatului prezidențial al lui Donald Trump.

Democrații au înregistrat o serie de victorii în bastioanele republicane, printre care Texas, Kansas și Ohio.

La petrecerea organizată de democrați în Des Moines au răsunat scandări de „USA, USA, USA”, odată cu apariția știrii că fostul sportiv paralimpic democrat Josh Turek este prognozat să devină următorul senator al Statelor Unite din Iowa și va prelua oficial locul deținut până acum de senatoarea republicană Joni Ernst.

Turek a învins-o pe republicana Ashley Hinson, o congresmenă americană pentru care președintele Trump a ținut un miting în Iowa cu doar două zile în urmă.

UPDATE 06:00 Trump declară pentru NYT că va accepta rezultatele şi va colabora cu democraţii

Preşedintele Donald Trump a declarat că va accepta rezultatele alegerilor de la mijlocul mandatului, punând capăt - deocamdată - speculaţiilor privind eventuala contestare a rezultatelor, transmite CNN, potrivit News.ro.

„Sunt absolut gata să accept aceste rezultate”, a declarat Trump într-un interviu acordat ziarului The New York Times (NYT). „Vom colabora cu democraţii şi, ştiţi, aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu ei. Probabil că vom găsi o soluţie”, a declarat el pentru cotidianul pe care îl critică adesea.

Aceste remarci oarecum conciliatorii sugerează că preşedintele ar putea căuta oportunităţi de compromis cu democraţii, care au câştigat deocamdată controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, potrivit proiecţiilor media.

Abordarea lui Trump s-ar putea însă schimba cu uşurinţă în zilele următoare, mai avertizează CNN.

UPDATE 05:30 CBS: Democraţii reuşesc să ia de la republicani un al doilea loc în Senat

Potrivit proiecţiilor CBS, citate de News.ro, se preconizează că democrata Annie Andrews va câştiga locul pentru Senat din Carolina de Sud, ceea ce ar fi una dintre cele mai mari surprize ale serii şi ar indica, de asemenea, un probabil „val albastru” la nivel naţional.

Victoria democratei Annie Andrews în cursa pentru Senat din Carolina de Sud reprezintă o răsturnare de situaţie şocantă în favoarea democraţilor, care subliniază cât de mult s-au îndepărtat alegătorii de republicani şi de preşedintele Donald Trump în acest ciclu electoral, relatează și corespondentul BBC.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, nimeni nu se aştepta la o victorie a democraţilor în Carolina de Sud în cursa pentru Senat, fiind un stat cu tradiţie republicană puternică.

Statul nu a mai avut un senator democrat în Congresul SUA de mai bine de două decenii.

Victoria lui Annie Andrews reprezintă, de asemenea, o lovitură simbolică pentru Trump, care a susţinut-o pe adversara ei, senatoarea Darline Graham, după ce aceasta a fost numită pentru a-l înlocui pe fratele ei, senatorul Lindsey Graham, în urma decesului acestuia în urmă cu câteva luni.

Victoria din Carolina de Sud este un alt indicator al faptului că această seară se anunţă a fi una importantă pentru democraţi.

UPDATE 05:10 Democrații câștigă în New York

La New York, democrata Alexandria Ocasio-Cortez a fost realeasă pentru un al cincilea mandat în Camera Reprezentanţilor, potrivit unei proiecţii a Associated Press. Astfel, ea obţine un al cincilea mandat în Camera Reprezentanţilor, unde ocupă un loc din 2019.

La 37 de ani, această figură a aripii progresiste a Partidului Democrat a fost aleasă pentru prima dată în 2018, învingându-l pe titularul Joe Crowley.

Kathy Hochul a fost, la rândul ei, realeasă în funcţia de guvernatoare a acestui stat profund democrat în care preşedintele republican Donald Trump s-a născut şi unde îşi are afacerile.

UPDATE 04:48 - Democrații preiau conducerea în cursa pentru Senatul din Texas

Partenerul BBC din SUA, CBS, a schimbat evaluarea cursei pentru Senatul din Texas, pe care o consideră acum favorabilă candidatului democrat.

James Talarico a menținut timp de mai multe luni un avans mic, dar constant în sondaje, iar șansele sale de victorie par acum tot mai mari.

O victorie a democratului ar reprezenta un cutremur electoral în Texas, al doilea cel mai populat stat american, unde democrații nu au mai deținut nicio funcție la nivel statal de peste o generație.

UPDATE 04:25 – Victorie importantă pentru Trump în Oklahoma

Republicanul Kevin Hern, membru al Camerei Reprezentanților, va câștiga alegerile pentru Senatul SUA în Oklahoma, estimează CNN Decision Desk. Victoria îi oferă președintelui Donald Trump un aliat puternic în Senat în ultimii doi ani ai mandatului său.

Hern, aflat la al patrulea mandat de congresman în Oklahoma, a intrat în cursa pentru locul rămas vacant după ce Markwayne Mullin a demisionat pentru a deveni secretar pentru securitate internă. Hern a obținut fără dificultate susținerea lui Trump în alegerile primare. În 2021, votase împotriva certificării victoriilor lui Joe Biden în Arizona și Pennsylvania.

UPDATE 04:21 – Democrații câștigă funcția de guvernator în Georgia și un mandat în Colorado

Democrata Melat Kiros va câștiga districtul 1 din Colorado, estimează CNN Decision Desk. Ea va deveni prima femeie de culoare care reprezintă statul în Congresul SUA.

Totodată, democrata Keisha Lance Bottoms va câștiga alegerile pentru funcția de guvernator al Georgiei, potrivit estimărilor CNN. Fosta primăriță a orașului Atlanta va deveni prima femeie de culoare aleasă guvernatoare în SUA și prima femeie afro-americană care conduce Georgia.

Bottoms a fost primăriță între 2018 și 2022 și a făcut parte din administrația fostului președinte Joe Biden. În campanie, a promis extinderea accesului la Medicaid, reducerea impozitelor pentru proprietarii de locuințe și creșterea finanțării educației. Ea îi va succeda republicanului Brian Kemp, care a condus statul timp de două mandate.

UPDATE 04:17 - Democrații ar putea ajunge la cel puțin 230 de mandate în Camera Reprezentanților

Primele rezultate sugerează că democrații sunt pe cale să obțină cel puțin 230 de mandate în Camera Reprezentanților, potrivit a doi reprezentanți de rang înalt ai partidului, citați de CNN.

Unul dintre aceștia estimează că numărul ar putea ajunge chiar aproape de 240 de mandate dacă democrații își mențin avantajul în două districte câștigate de Donald Trump în 2024 la o diferență de peste zece puncte procentuale: districtul 5 din Indiana și districtul 9 din Florida. Democrații conduc în ambele curse, dar este prea devreme pentru a declara câștigătorii.

Reprezentanți ai Partidului Republican avertizează însă că este prematur să se facă astfel de estimări privind câștigurile democraților.

UPDATE 04:10 – Republicanii câștigă funcția de guvernator în Florida

Republicanul Byron Donalds a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al Floridei, învingându-l pe democratul David Jolly. Donalds va deveni primul guvernator de culoare din istoria statului și îi va succeda republicanului Ron DeSantis, care nu mai putea candida din cauza limitei de mandate.

Donalds este membru al Camerei Reprezentanților a SUA din 2021 și un susținător ferm al președintelui Donald Trump. Florida nu a mai ales un guvernator democrat din 1994. Contracandidatul său, David Jolly, este fost congresman republican.

UPDATE 04:05 - Două noi victorii pentru democrați

Democrata Kathy Hochul va obține un al doilea mandat complet de guvernator al statului New York, estimează CNN Decision Desk. Ea l-a învins pe republicanul Bruce Blakeman.

Hochul a preluat funcția în august 2021, după demisia fostului guvernator Andrew Cuomo, devenind prima femeie care conduce statul New York. În timpul mandatului, a avut dispute cu administrația Trump pe teme precum taxarea traficului în Manhattan și imigrația, dar a dezvoltat o relație de colaborare cu primarul orașului New York, Zohran Mamdani.

Totodată, democratul Ben Ray Luján va obține un nou mandat de senator în New Mexico, estimează CNN Decision Desk, după ce l-a învins pe republicanul Larry Marker.

Luján a devenit în 2021 primul senator hispanic din New Mexico din ultimii peste 40 de ani. Înainte de a ajunge în Senat, a fost ales de șase ori în Camera Reprezentanților și a condus Comitetul pentru Campania Electorală a Democraților din Congres.

UPDATE 04:00 – Se închid secțiile de votare în alte 15 state americane

La ora 04:00, ora României, se închid secțiile de votare în alte 15 state, printre care și câteva considerate decisive în alegerile intermediare: Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, New York, Texas și Wisconsin.

UPDATE 03:53 – Democrații au câștigat primul loc din Camera Reprezentanților deținut până acum de republicani

Democratul Jamie Ager a câștigat alegerile pentru Camera Reprezentanților din SUA în districtul 11 din Carolina de Nord, învingând-o pe republicana Jennifer Balkcom, potrivit AP.

Ager a obținut victoria în ciuda istoricului electoral puternic republican al districtului din vestul Carolinei de Nord. El deține o afacere cu carne provenită de la animale crescute la pășune și spune că familia sa are o lungă tradiție în agricultură în această zonă.

Balkcom, membră a legislativului statului, a devenit candidata republicanilor după ce actualul congresman Chuck Edwards și-a suspendat campania pentru realegere în august.

UPDATE 03:52 – Republicanii își păstrează mandatul de senator în Virginia de Vest

Republicana Shelley Moore Capito a câștigat alegerile pentru Senatul SUA în Virginia de Vest, învingând-o pe democrata Rachel Fetty Anderson. Capito va începe astfel al treilea mandat de senator, după ce a fost și membră a Camerei Reprezentanților.

Capito a beneficiat de susținerea președintelui Donald Trump. Victoria sa permite republicanilor să păstreze acest mandat în Senat. Associated Press a anunțat câștigătoarea la ora 20:52, ora Coastei de Est (03:52, ora României).

UPDATE 03:37 – Republicanii obțin prima victorie în Senat

Alegătorii din Florida o trimit din nou în Senatul SUA pe republicana Ashley Moody, estimează CNN Decision Desk.

Moody a învins-o pe Angie Nixon, membră a Camerei Reprezentanților din Florida și autodeclarată socialistă democrată. Campania acesteia a mobilizat alegători progresiști și de culoare, însă pozițiile sale au fost considerate prea liberale într-un stat tot mai conservator.

Moody va ocupa mandatul pentru următorii doi ani, rămași din actuala legislatură a lui Rubio, și va trebui să candideze din nou în 2028. Este pentru prima dată în ultimele patru decenii când alegătorii din Florida trimit o femeie în Senatul SUA.

UPDATE 03:35 – Secțiile de votare s-au închis în Arkansas

Secțiile de votare s-au închis la ora 20:30, ora Coastei de Est, în Arkansas, unde senatorul republican Tom Cotton și guvernatoarea Sarah Huckabee Sanders candidează pentru un nou mandat.

În cei 34 de ani de la încheierea ultimului mandat al lui Bill Clinton ca guvernator, Arkansas a devenit un stat puternic republican. Partidul controlează întreaga administrație a statului și deține toate mandatele din delegația statului în Congres.

Atât Cotton, cât și Sanders sunt considerați favoriți în alegerile pentru funcțiile pe care le ocupă.

UPDATE 03:30 - Roy Cooper, victorie remarcabilă pentru democrați

Roy Cooper, fost guvernator democrat al Carolinei de Nord, a câștigat locul rămas vacant în Senatul SUA. El l-a învins pe republicanul Michael Whatley, fost președinte al Comitetului Național Republican, care a beneficiat de susținerea lui Donald Trump.

Carolina de Nord era un stat important pentru democrați în încercarea de a obține controlul Senatului, după ce senatorul republican Thom Tillis a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat.

UPDATE 03:10 - Democrații câștigă trei mandate în districte redesenate din Florida

Democrații Jared Moskowitz și Pia Dandiya au câștigat alegerile pentru Camera Reprezentanților în districtele 25 și 22 din Florida, învingându-i pe republicanii Scott Singer și Casey Askar, potrivit AP.

Democrata Kathy Castor a câștigat și ea alegerile pentru Camera Reprezentanților în districtul 14 din Florida, obținând al 11-lea mandat, estimează CNN Decision Desk.

Castor l-a învins pe republicanul Mike Beltran, susținut de președintele Donald Trump, într-un district redesenat de republicani pentru a deveni mai competitiv. În campanie, democrata a pus accent pe costul vieții și infrastructura locală.

Moskowitz obține astfel al treilea mandat, în timp ce victoria lui Dandiya, fostă directoare de liceu, este estimată de CNN Decision Desk. Ambele victorii au fost obținute în districte ale căror granițe au fost redesenate recent pentru a le oferi republicanilor un avantaj electoral.

UPDATE 03:05 – Serie de victorii pentru democrați în Senat și în cursele pentru guvernator

Democrații au obținut o serie de victorii în statele americane, păstrându-și mandatele în Senat și câștigând curse importante pentru funcțiile de guvernator. Printre câștigători se numără Chris Coons, Cory Booker și Jack Reed, care au fost realeși în Senat, dar și JB Pritzker, care va conduce Illinois pentru un al treilea mandat, potrivit prognozei AP.

Delaware – Chris Coons, reales în Senat

Democratul Chris Coons a câștigat un al treilea mandat complet în Senatul SUA, învingându-l pe republicanul Mike Katz, fost democrat și fost membru al legislativului statal. Coons a criticat taxele vamale impuse de Donald Trump și a descris războiul cu Iranul drept ilegal. Delaware nu a mai ales un senator republican de peste trei decenii.

Illinois – Juliana Stratton câștigă un loc în Senat

Democrata Juliana Stratton, actualul locotenent-guvernator al statului Illinois, l-a învins pe republicanul Don Tracy. Ea îi va succeda senatorului democrat Dick Durbin, care se retrage după cinci mandate. Stratton va deveni a doua femeie de culoare care reprezintă Illinois în Senatul SUA. Susținută de guvernatorul JB Pritzker, ea promovează sistemul de asigurări medicale Medicare for All și îl critică frecvent pe Trump, inclusiv pentru trimiterea Gărzii Naționale și a agenților federali pentru imigrație la Chicago.

Illinois – JB Pritzker, al treilea mandat de guvernator

Democratul JB Pritzker a câștigat un nou mandat de guvernator, învingându-l pe republicanul Darren Bailey. Om de afaceri miliardar și moștenitor al averii familiei care deține lanțul hotelier Hyatt, Pritzker este considerat un posibil candidat la președinție în 2028. Bailey a mai pierdut în fața sa și în 2022.

New Jersey – Cory Booker, reales în Senat

Democratul Cory Booker a câștigat al treilea mandat complet în Senat, învingându-l pe republicanul Justin Murphy, un avocat puțin cunoscut. Fost primar al orașului Newark și fost candidat la președinție, Booker este un critic vocal al lui Donald Trump. New Jersey nu a mai ales un senator republican din 1972.

Rhode Island – Jack Reed, reales pentru al șaselea mandat

Democratul Jack Reed a câștigat un al șaselea mandat în Senatul SUA, învingându-l pe republicanul Raymond McKay. Veteran al Armatei, Reed este principalul reprezentant al democraților în Comisia pentru Forțele Armate a Senatului și un critic al președintelui Trump. McKay este, la rândul său, veteran și a lucrat aproape 30 de ani în domeniul rețelelor și telecomunicațiilor pentru orașul Warwick.

Massachusetts – Maura Healey, realeasă guvernatoare

Democrata Maura Healey a câștigat un al doilea mandat de guvernator, învingându-l pe republicanul Michael Minogue, fost director al unei companii de dispozitive medicale. Healey este prima femeie și prima persoană declarată deschis lesbiană care ocupă funcția de guvernator al statului Massachusetts. Înainte de primul mandat, a condus timp de două mandate procuratura generală a statului.

Massachusetts – Ed Markey, reales în Senat

Democratul Ed Markey a câștigat un nou mandat în Senatul SUA, învingându-l pe republicanul John Deaton, avocat și fost pușcaș marin. Markey a depășit în alegerile primare provocarea lansată de congresmanul Seth Moulton și este senator din 2013.

UPDATE 03:00 – Se închid secțiile în aproape jumătate dintre state

Ora 03:00, ora României, este ora de vârf în noaptea alegerilor, când secțiile de votare se închid total sau parțial în aproape jumătate dintre state, inclusiv în state cheie precum Florida, Maine, New Hampshire și Pennsylvania. În Arkansas, secțiile de votare se închid la ora 03:00.

Florida tinde să aibă una dintre cele mai rapide numărări în acest interval orar. În 2024, numărarea voturilor din Florida era finalizată în proporție de 90% la ora 03:07, ora Moldovei.

UPDATE 02:55 - Prognoza CNN: Senatorul democrat din Georgia, Jon Ossoff, va câștiga realegerea

Senatorul democrat Jon Ossoff va câștiga un nou mandat în Senatul SUA, estimează CNN Decision Desk. El își păstrează astfel locul într-un stat considerat o miză importantă pentru ambele partide, unde Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024.

Ossoff devine primul democrat din Georgiareales pentru un al doilea mandat complet în Senat după 1990. El l-a învins pe republicanul Mike Collins, susținut de Trump în alegerile primare, după ce campania acestuia a fost afectată de o anchetă privind cheltuielile și de controverse legate de ginerele său, care a distribuit online materiale antisemite și imagini naziste.

UPDATE 02:45 - Îngrijorările cresc în rândul republicanilor

Mai multe surse din Partidul Republican implicate în campaniile electorale pentru Camera Reprezentanților sunt din ce în ce mai îngrijorate de rezultatele preliminare înregistrate până acum, care sugerează că democrații ar putea avea o seară de succes, potrivit CNN.

În special, deputatul democrat Darren Soto are rezultate foarte bune într-un circumscripție electorală pe care republicanii au redesenat-o pentru a-și asigura un avantaj uriaș. Președintele Trump a câștigat în noua circumscripție cu 17 puncte procentuale. Însă, dacă Soto reușește să se mențină, două surse din Partidul Republican au declarat pentru CNN că nu văd nicio posibilitate de a păstra majoritatea în Camera Reprezentanților.

UPDATE 02:30 - Două state-cheie, Carolina de Nord și Ohio, închid secțiile

Secțiile de votare urmează să se închidă în două state pe care le urmărim îndeaproape: Carolina de Nord, Ohio și Virginia de Vest.

Ohio este un stat-cheie, cu rezultate electorale imprevizibile. În 2024, alegătorii de aici l-au susținut pe Donald Trump, însă acum candidații republicani se confruntă cu o competiție strânsă. Senatorul republican Jon Husted și democratul Sherrod Brown sunt implicați într-o cursă foarte disputată pentru Senat. Rezultatul ar putea fi decisiv pentru stabilirea partidului care va deține majoritatea în Senat.

Carolina de Nord are mai multe circumscripții în care rezultatul este incert. Acestea ar putea influența decisiv partidul care va controla Camera Reprezentanților. Tot aici se desfășoară și o cursă pentru Senat urmărită îndeaproape, care le-ar putea oferi democraților prima ocazie de a câștiga un loc deținut în prezent de republicani.

UPDATE 02:10 - Democrații bifează o nouă victorie în Florida

Democrata Debbie Wasserman Schultz a câștigat marți alegerile pentru Camera Reprezentanților a SUA, în districtul electoral 20 din Florida, învingându-l pe republicanul Brent Andersen, mai anunță AP.

Decizia lui Wasserman Schultz de a candida într-un alt district electoral s-a dovedit inspirată: fosta președintă a Comitetului Național Democrat a obținut astfel al 12-lea mandat în Congres.

Este prima femeie evreică aleasă în Congres din partea statului Florida. Înainte de a ajunge în Congresul SUA, a fost membră a Camerei Reprezentanților și a Senatului statului Florida.

Andersen a fondat o companie de asigurări comerciale și imobiliare și a susținut că experiența sa îi oferă o perspectivă unică asupra modalităților de reducere a costurilor asigurărilor pentru locuințe — o preocupare tot mai mare în Florida.

UPDATE 02:04 – Prima victorie a democraților în Senat

Democratul Mark Warner va câștiga alegerile pentru Senatul SUA în Virginia, învingându-l pe republicanul Bert Mizusawa, potrivit prognozei Associated Press.

Warner obține astfel al patrulea mandat în Senat, unde ocupă funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Informații. Mizusawa este general-maior în rezervă al Armatei SUA și veteran al războiului din Afganistan.

Victoria lui Warner vine într-un stat care are unul dintre cele mai mari numere de angajați federali, afectați în mod direct de măsurile prin care președintele Donald Trump a încercat să reducă personalul administrației federale la începutul celui de-al doilea mandat.

UPDATE 02:02 - Democrații conduc în primele raportări din Indiana

Primele rezultate încep să fie raportate în mai multe curse electorale importante pentru Camera Reprezentanților, din statele Indiana și Kentucky, potrivit CNN

În al cincilea district electoral din Indiana, unde au fost raportate aproximativ 29% din voturi, democratul J.D. Ford conduce în fața republicanei Victoria Spartz, care încearcă să obțină un nou mandat. În al treilea district, după numărarea a circa 31% din voturi, democrata Kelly Thompson este, de asemenea, în avantaj în fața republicanului Marlin Stutzman, actualul reprezentant al districtului.

În al șaselea district din Indiana, unde se confruntă democrata Cynthia Wirth și republicanul Jefferson Shreve, actualul reprezentant, au fost raportate până acum doar aproximativ 6% din voturi. Wirth are însă un avans mic.

În Kentucky, cursa pentru al șaselea district electoral este foarte strânsă. Republicanul Ralph Alvarado și democratul Zach Dembo sunt la egalitate în această competiție. Până acum a fost raportat doar aproximativ 1% din voturi.

UPDATE 02:00 - Încă 6 state închid secțiile de votare

Secţiie de vot se închid la ora locală 19:00 (miercuri, ora 2:00, ora României) în cea mai mare parte a statelor Florida şi Georgia, precum şi în cea mai mare parte a statelor New Hampshire, Carolina de Sud, Vermont şi Virginia.

UPDATE 01:55 - Un prim semnal favorabil pentru democrați

Este încă foarte devreme, însă primele rezultate raportate în mai multe comitate din Indiana indică o creștere a susținerii pentru democrați față de alegerile din urmă cu doi ani, potrivit CNN.

În al cincilea district electoral din Indiana, democratul J.D. Ford a obținut 63,6% din voturile raportate inițial în comitatul Hamilton. La alegerile din 2024, republicana Victoria Spartz câștigase în același comitat cu 50,1%, față de 46,3% pentru adversarul său.

În al treilea district, democrata Kelly Thompson a obținut 63,5% din primele voturi raportate în comitatul Allen. În urmă cu doi ani, republicanul Marlin Stutzman câștigase în acest comitat cu 53,6%. Același tipar s-a repetat și în alte comitate din district: Stutzman conduce în primele raportări, dar cu un avans considerabil mai mic decât în 2024.

Aceste rezultate provin, cel mai probabil, din voturile prin corespondență și cele exprimate anticipat. Există indicii că democrații au obținut rezultate mai bune decât în anii precedenți în rândul celor care au votat înainte de ziua alegerilor.

Ambele districte au o tradiție de vot republican, așa că este prea devreme pentru a spune dacă vor deveni competitive. Comparația cu scrutinul din 2024 oferă însă unul dintre primele indicii concrete ale serii privind evoluția votului.

UPDATE 01:45: Inflația și costul vieții, printre principalele nemulțumiri ale alegătorilor

Peste jumătate dintre alegători cred că generația următoare de americani va trăi mai rău decât cea de astăzi. Aproximativ 20% se așteaptă la o viață mai bună, iar alți 20% cred că lucrurile vor rămâne la fel, potrivit sondajelor AP.

În campania pentru al doilea mandat, Trump a promis să reducă prețurile și să „facă America măreață din nou”. Cu toate acestea, majoritatea alegătorilor se declară nemulțumiți sau furioși din cauza direcției în care se îndreaptă țara.

Majoritatea alegătorilor consideră că sistemul economic american este inechitabil. Aproximativ 70% spun că economia, cea mai mare din lume, îi favorizează pe cei bogați, în timp ce doar 30% o consideră echitabilă.

Aproximativ 60% dintre alegători cred că Trump pune interesele personale înaintea celor ale țării. Totodată, opt din zece spun că inflația le-a provocat dificultăți financiare moderate sau severe. Creșterea prețurilor într-un ritm mai rapid decât cel al salariilor, în ultimul an, a îngreunat achiziția unor produse și servicii de bază, precum carburanții, alimentele și utilitățile.

Peste 80% dintre alegători spun că sunt foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de costurile carburanților, alimentelor, utilităților și serviciilor medicale.

UPDATE 01:20 - Casa Albă: „Trump a făcut tot ce a putut”

În timp ce președintele Donald Trump și aliații săi se pregătesc să se întâlnească în Sala de Est a Casei Albe pentru a analiza rezultatele din această seară, mesajul transmis de administrație este clar: indiferent de rezultat, Trump a făcut tot ce i-a stat în putință, relatează CNN.

„Nimeni nu a muncit mai mult decât președintele Trump”, se arată într-un set de mesaje-cheie distribuite marți de Casa Albă aliaților și oficialilor administrației.

Documentul subliniază eforturile depuse de Trump pentru a-i ajuta pe republicani să câștige alegerile, inclusiv cele aproape 30 de mitinguri organizate în ultima lună în mai multe state cu electorat predominant republican.

Oficialii au insistat că Trump „a dat tot ce a avut”, încercând să păstreze majoritatea republicană în Congres. În același timp, mesajele Casei Albe pregătesc terenul pentru ca eventualele pierderi ale republicanilor să fie puse pe seama candidaților înșiși.

UPDATE 01:10 - Primele secții s-au închis

Primele birouri de vot s-au închis în SUA. Bătălia pentru Senat este în desfăşurare în aproape zece circumscripţii unde există curse strânse, majoritatea în bastioane republicane în mod tradiţional.

Birourile de votare au început să se închidă în Indiana şi Kentucky la ora locală 18:00 (23:00 GMT) şi se vor închide în alte şase state la ora locală 19:00, dar vor rămâne deschise alte câteva ore în majoritatea statelor.

Aşteptarea ar putea fi lungă înainte de a se obţine primele indicii clare privind distribuţia mandatelor în cele două camere ale Congresului, scrie AFP.

UPDATE 01:00: - Democrații anticipează o victorie

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a trecut pe la un centru de apeluri din Washington, unde i-a încurajat și le-a mulțumit voluntarilor care sunau alegătorii în sprijinul candidaților democrați din circumscripțiile disputate pentru Cameră, potrivit AP.

„Suntem în pragul unei schimbări majore de direcție pentru țară”, a declarat Jeffries. „Suntem foarte aproape ca democrații să recapete controlul asupra Camerei Reprezentanților.”

El a spus că o victorie a democraților ar fi o victorie pentru toți americanii. „Vom oferi țării un Congres care pune cu adevărat pe primul loc interesele poporului american”, a afirmat acesta.

UPDATE 00:55 - Primele secții de votare se vor închide în câteva minute

În doar câteva minute, se vor închide primele secții de votare din cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026, iar numărarea voturilor va începe.

Primele secții de votare se vor închide în cea mai mare parte a statelor Indiana și Kentucky, dar nu vor fi anunțați câștigători la nivel statal în niciunul dintre aceste state până la închiderea ultimelor secții de votare.

Este posibil să se anunțe câștigători în circumscripțiile electorale situate cel mai la est din aceste state.

Printre cele mai importante competiții electorale din această oră se numără cursele strânse pentru Camera Reprezentanților din SUA în circumscripția electorală nr. 5 din Indiana și în cea nr. 6 din Kentucky.

UPDATE 00:30 - Ce arată primele sondaje printre alegători

Majoritatea alegătorilor americani din cadrul acestor alegeri de la jumătatea mandatului au o părere negativă despre starea economiei naționale, conform unui sondaj amplu realizat la ieșirea de la urne.

Aproximativ 75% dintre cei chestionați au afirmat că economia se află într-o stare „nu prea bună sau proastă”, în timp ce 25% au spus că este „excelentă sau bună”.

În ceea ce privește situația financiară a propriilor familii, 44% dintre respondenți au declarat că se află într-o situație mai proastă decât acum doi ani, 38% au spus că este aproximativ la fel, iar 18% au afirmat că este mai bună.

Aproximativ jumătate dintre alegătorii americani consideră că nivelul corupției din guvern și costul vieții sunt factori decisivi în alegerea membrilor Congresului. Procentul este semnificativ mai mare decât cel al alegătorilor care menționează controlul imigrației, războiul din Iran sau centrele de date pentru inteligența artificială.

Aceste date provin dintr-un sondaj care include chestionări la ieșirea de la urne atât ale alegătorilor care au votat anticipat, cât și ale celor care au votat în ziua alegerilor, în cadrul alegerilor intermediare din SUA.

La ora 19:00, ora României, secțiile de votare erau deja deschise în toate cele 50 de state americane. În unele zone au fost semnalate probleme în desfășurarea scrutinului.

Statele-cheie care pot decide viitorul Congresului

În primele una-două ore după închiderea secțiilor de votare, sunt numărate, de regulă, între 10% și 30% dintre voturi. În intervalul 02:00–03:00, ora României, apar primele indicii privind opțiunile alegătorilor din statele estice, care oferă o imagine inițială a scrutinului. În cazul cursei pentru Senat, rezultatele preliminare din aceste state de referință se confirmă, de obicei, pe măsură ce numărătoarea avansează.

Miza principală va fi în statele unde competiția este strânsă: Ohio, Texas, Iowa, Michigan, Nebraska, Maine, Alaska, Kansas și New Hampshire. Acestea pot înclina balanța în privința controlului Senatului. Cu excepția statului Alaska, secțiile de votare se închid în aceste zone între 02:30 și 03:00, ora României. Primele rezultate sunt așteptate între 04:00 și 06:00.

Până la 06:00–08:00, ora României, în cele mai multe state va fi numărat peste jumătate din voturi, iar pe Coasta de Est proporția ar putea ajunge la 75%. Datele vor permite conturarea unor estimări mai clare, deși rezultatul ar putea rămâne incert în trei sau patru competiții foarte strânse.

Controlul Senatului s-ar putea decide la o diferență de unul sau două mandate. În cazul unui rezultat de egalitate, 50–50, republicanii ar avea avantajul votului decisiv al vicepreședintelui. Confirmarea oficială a rezultatelor în unele state disputate ar putea veni abia după deschiderea piețelor financiare din SUA.

În teorie, stabilirea rezultatului final ar putea fi amânată până în decembrie dacă în Georgia va fi necesar un tur de scrutin suplimentar. Acesta este organizat dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi, însă, potrivit estimărilor actuale din textul-sursă, un asemenea scenariu pare puțin probabil.

Primele probleme raportate:

În Florida, inundațiile severe au determinat mutarea a 21 de secții de votare, după ce votarea începuse deja. Într-unul dintre comitate, o defecțiune informatică a împiedicat votul în secțiile de votare timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile locale.

În comitatul Fulton din Georgia, unii alegători au primit mesaje text frauduloase care anunțau schimbarea secțiilor de votare. Autoritățile le recomandă alegătorilor să verifice informațiile despre secțiile de votare pe site-urile oficiale ale statului.

Într-un district-cheie din statul New York, care include comitatul Westchester, o eroare de programare a împiedicat aparatele de numărare să scaneze buletinele de vot. Autoritățile încearcă să remedieze problema până la închiderea secțiilor, însă numărarea voturilor ar putea dura mai mult. Buletinele completate au fost colectate și păstrate în siguranță, urmând să fie numărate ulterior.

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat din nou, într-un interviu pentru Fox News, marți, încrederea într-o victorie a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, relatează dpa.

„Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi",a spus Trump în interviul pentru Fox News, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a declarat că este convins că partidul său, cunoscut sub numele de Grand Old Party (GOP), îşi va păstra majorităţile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.

Iar în loc să discute despre ceea ce-i macină pe alegători, în ultimul discurs al campaniei, Donald Trump a bătut câmpii o jumătate de oră despre proiectele sale de înfrumusețare și renovare a capitalei federale. Președintele a vorbit despre țevi ruginite și gazon în discursul straniu și dezlânat susținut în fața bazinului uriaș de lângă Memorialul Lincoln. Renovarea acestui bazin este considerată de către democrați drept simbol al unei președinții haotice și rupte de realitate.

Peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate în întreaga ţară

Milioane de americani îşi exprimă votul înainte de ziua alegerilor, iar peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate în întreaga ţară, potrivit unei analize realizate de Universitatea din Florida, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă faţă de numărul total de voturi anticipate exprimate la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului, din 2022.

Anul acesta sunt aleşi şi unii guvernatori de stat. Fiecare stat tratează alegerea guvernatorilor săi într-un mod uşor diferit. Anul acesta au loc 36 de alegeri pentru funcţia de guvernator, dintre care 19 pentru posturi vacante, ca urmare a demisiei unui guvernator, a imposibilităţii acestuia de a fi reales sau a atingerii limitei maxime de mandate.

Competiţiile strânse, regulile diferite de la stat la stat privind numărarea voturilor exprimate anticipat şi prin corespondenţă, precum şi eventualele renumărări sau contestaţii legale ar putea întârzia anunţarea rezultatului final.

Departamentul american al Justiţiei a anunţat marţi că va trimite aproximativ 1.000 de observatori electorali federali în toate cele 50 de state americane, pentru a urmări desfăşurarea alegerilor de la jumătate de mandat, relatează The Associated Press. Mulţi dintre aceşti observatori sunt desfăşuraţi în zone populate care tind să voteze cu democraţii.

Este vorba despre foste focare de tensiuni electorale în trecut - ca de exemplu Detroit, Philadelphia şi comitatul Fulton în Georgia.

Acest program de monitorizare nu este nou, însă a fost criticat de asociaţii de apărarea dreptului la vot, îngrijorate de un amestec federal şi intimidarea alegătorilor.

Cum se împarte puterea în Senat și Camera Reprezentanţilor

Partidele politice au mai multă putere atunci când controlează Camera Reprezentanţilor sau Senatul, obţinând majoritatea locurilor în camera respectivă. Potrivit News.ro, partidul aflat la putere controlează comisiile care elaborează legislaţia şi decide care măsuri vor fi supuse votului în plen. În Camera Reprezentanţilor, partidul cu cel puţin 218 de locuri deţine majoritatea, iar în Senat, partidul cu 51 de voturi deţine majoritatea.

Lupta pentru Senat se desfăşoară în cadrul a aproape 10 curse electorale strânse la nivel de stat, majoritatea în bastioanele republicane.

Există și independenți

O mare parte a atenţiei acordate alegerilor de la jumătatea mandatului se concentrează asupra Partidului Republican sau a Partidului Democrat, dar cel puţin 10 candidaţi candidează în acest an independent de cele două partide majore.

În prezent, există doi membri independenţi ai Senatului: senatorul Bernie Sanders din Vermont şi senatorul Angus King din Maine, ambii aliniindu-se cu democraţii.

Singurul membru independent al Camerei Reprezentanţilor, deputatul Kevin Kiley din California, continuă să colaboreze cu republicanii în Cameră, după ce a părăsit Partidul Republican în luna martie, scrie știrileprotv.ro