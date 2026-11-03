Suspectul de 25 de ani, reținut în cazul tânărului de 22 de ani care a murit în urma unei agresiuni produse în apropierea unui local din sectorul Botanica al capitalei, a fost adus astăzi, 3 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii cer 30 de zile de arest în penitenciar.

Întrebat de reporterul PRO TV ce s-a întâmplat în dimineața tragediei și dacă își recunoaște vina, tânărul a refuzat însă să răspundă.

La fel și avocatul acestuia a refuzat să facă declarații.

Un tânăr de 22 de ani a murit după o bătaie la un local din Chișinău

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 1 noiembrie, în fața unui club din sectorul Botanica. Potrivit informațiilor oferite de poliție, victima, în vârstă de 22 de ani, ar fi fost implicată într-un conflict cu mai multe persoane. În urma loviturilor primite, aceasta a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele acestuia fiind pornită o cauză penală.