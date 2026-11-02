Momentul accidentului grav produs în această seară, 2 noiembrie, pe strada Decebal din Bălți, a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum unul dintre automobile iese de pe un drum adiacent, în timp ce celălalt circulă pe contrasens. În urma impactului, o bucată de metal a fost proiectată în apropiere de un pieton, care a scăpat la limită să fie lovit.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:00. În urma coliziunii, trei persoane, doi bărbați de 31 și 68 de ani și un copil de 7 ani, au fost rănite și transportate la Spitalul Clinic Bălți.

Potrivit informațiilor preliminare, victimele se aflau în stare gravă și au fost preluate de echipele medicale. Acestea au fost examinate în secția de urgență, urmând să fie internate în secții specializate.

La fața locului au intervenit trei ambulanțe, polițiști și pompieri.

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