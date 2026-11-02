Un microbuz din Republica Moldova cu 20 de pasageri s-a răsturnat, ieri, pe o șosea din România. Opt persoane au fost rănite, printre care una se află în stare gravă.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, în localitatea Țigănași, județul Iași.
În microbuzul înmatriculat în Republica Moldova se aflau 20 de persoane.
În urma accidentului, 8 persoane au fost rănite, printre care una se află în stare gravă. Acestea au fost transportate la două spitale din Iași pentru îngrijiri medicale.
Ceilalți pasageri au plecat spre Bălți cu un alt autoturism
Ceilalți 12 pasageri și-au continuat deplasarea spre Bălți cu un alt autoturism oferit de compania de transport.
Potrivit autorităților din România, microbuzul s-ar fi răsturnat într-o curbă, iar poliția continuă investigarea cazului.
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași este în contact permanent cu autoritățile române și cu reprezentanții instituțiilor medicale, pentru a monitoriza evoluția stării de sănătate a persoanelor rănite, a verifica situația acestora și a acorda asistența consulară necesară.