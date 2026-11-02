Un microbuz din Republica Moldova cu 20 de pasageri s-a răsturnat, ieri, pe o șosea din România. Opt persoane au fost rănite, printre care una se află în stare gravă.

accident/ MAE

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, în localitatea Țigănași, județul Iași.

În microbuzul înmatriculat în Republica Moldova se aflau 20 de persoane.

accident/ MAE

În urma accidentului, 8 persoane au fost rănite, printre care una se află în stare gravă. Acestea au fost transportate la două spitale din Iași pentru îngrijiri medicale.

accident/ MAE

Ceilalți pasageri au plecat spre Bălți cu un alt autoturism

Ceilalți 12 pasageri și-au continuat deplasarea spre Bălți cu un alt autoturism oferit de compania de transport.

Potrivit autorităților din România, microbuzul s-ar fi răsturnat într-o curbă, iar poliția continuă investigarea cazului.

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași este în contact permanent cu autoritățile române și cu reprezentanții instituțiilor medicale, pentru a monitoriza evoluția stării de sănătate a persoanelor rănite, a verifica situația acestora și a acorda asistența consulară necesară.