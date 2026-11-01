Site-ul Serviciului Federal de Statistică al Rusiei, Rosstat a fost atacat de hackeri în noaptea de 1 noiembrie. Pe paginile instituției au apărut mesaje în limba belarusă și simbolurile a două grupări de hackeri: „Cyberpartizanii BY” și Silent Crow, scrie Kommersant, potrivit Meduza .

Mesajele au fost publicate atât pe site-ul central al instituției, cât și pe paginile direcțiilor regionale. Site-ul a fost restabilit în cursul dimineții.

Captură foto/ Rosstat

Gruparea Silent Crow a revendicat atacul și susține că a obținut acces la sistemele informatice ale Rosstat, inclusiv la cele ale sediului central și ale subdiviziunilor regionale. Hackerii afirmă că au descărcat aproximativ 23 de terabiți de informații, printre care baze de date, documente interne și fișiere de pe calculatoarele angajaților.

Ce informații susțin hackerii că au obținut

Potrivit grupării Silent Crow, printre datele sustrase se află și informații despre pierderile Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, inclusiv date înregistrate în sistemele Rosstat.

Reprezentanții Rosstat au confirmat atacul cibernetic, însă au declarat că nu au fost depistate scurgeri de baze de date sau de informații protejate prin lege.

Au atacat anterior sistemele Aeroflot

Grupările „Cyberpartizanii BY” și Silent Crow au fost implicate și în atacul cibernetic asupra companiei aeriene ruse Aeroflot, din iulie 2025. Atunci, zeci de mii de pasageri au fost afectați de anularea curselor. Compania a raportat pierderi de cel puțin 260 de milioane de ruble doar din cauza zborurilor anulate, iar prejudiciul total a fost estimat la zeci de milioane de dolari.

În iulie 2026, Curtea Supremă a Rusiei a declarat cele două grupări drept organizații extremiste.