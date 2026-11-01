Cumpărăturile online din străinătate se scumpesc. Începând de astăzi, coletele cu o valoare de până la 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20 la sută. Important este că taxa se aplică din momentul vămuirii, nu al plasării comenzii. Astfel, chiar dacă ați cumpărat un produs înainte de 1 noiembrie, dar coletul ajunge la vamă după această dată, va trebui să achitați TVA.

STAND UP: Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „După aplicarea noilor reguli fiscale, de la 1 noiembrie, coletele de pe platformele online din afara țării, vor costa mai scump. Astfel, o comandă de 50 de euro va ajunge să coste 60 de euro, un colet de 100 de euro va însemna încă 20 de euro de achitat pentru TVA, iar unul de 150 de euro va costa, în final, 180 de euro. Noile reguli vizează cumpărăturilor făcute de persoane fizice de la comercianți din străinătate, dacă valoarea bunurilor nu depășește 150 de euro, precizează Poșta Moldovei.

Igor IURCO, ȘEF DIRECȚIE ORGANIZAREA CONTROLULUI VAMAL, SERVICIUL VAMAL: „Având în vedere că Republica Moldova este un teritoriu vamal unic, diferit față de UE, va fi încasat TVA-ul atât la trimiterile care sunt exepediate din China sau alte țări, cât și cele expediate din UE.”

Taxa va putea fi plătită direct pe platforma de cumpărături, dacă aceasta oferă opțiunea. Iar o altă modalitate prevăzută este ca banii să fie încasați la primirea coletului, la Poșta Moldovei. Astfel, clienții sunt îndemnați să verifice, atunci când plasează comandă, dacă TVA este inclusă în suma achitată.

Din 1 ianuarie 2027, pentru fiecare colet online se va adaugă o taxă de gestionare de 12 lei. Aceasta se va achita separat de TVA și de eventualele drepturi vamale, precizează Poșta Moldovei.

Pentru bunurile comandate online care depășesc 150 de euro se aplică în continuare regulile vamale și fiscale existente.

Igor IURCO, ȘEF DIRECȚIE ORGANIZAREA CONTROLULUI VAMAL, SERVICIUL VAMAL: „Sarcina de a declara este pusă în seama operatorului poștal, atât declararea trimiterilor poștale cât și achitarea TVA-ului respectiv față de Serviciul Vamal.”

Poșta Moldovei avertizează că dacă trimiterea este returnată, TVA achitată și taxa de gestionare nu se restituie, potrivit precizărilor instituției. Regulile sunt diferite pentru cadourile și alte trimiteri între persoane fizice. Cele cu o valoare sub 150 de euro rămân scutite de taxe, dacă îndeplinesc condițiile legale.