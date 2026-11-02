Înscrierile pentru programul guvernamental „Ajutor la Contor”, destinat sezonului rece 2026–2027, au început astăzi, 2 noiembrie, prin intermediul platformei compensatii.gov.md . Compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, pentru perioada noiembrie–martie, iar Guvernul estimează un buget de 2,6–2,7 miliarde de lei pentru acest program. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă.

Pentru a beneficia de compensația aferentă lunii noiembrie, cetățenii trebuie să depună cererile până pe 27 noiembrie.

Compensații de până la 1000 de lei

Potrivit ministrului, autoritățile estimează că, în acest sezon rece, aproximativ 660.000–670.000 de gospodării vor beneficia de compensații.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Valoarea compensației va fi stabilită individualizat, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică și de caracteristicile fiecărei gospodării. Anul acesta, compensația minimă rămâne la 500 lei, iar compensația maximă ar putea ajunge până la 1000 de lei pentru gaze naturale și energia tehnică și 800 de lei pentru energia electrică și lemn."

Ce informații sunt necesare pentru depunerea cererii

Pentru completarea solicitării, cetățenii trebuie să pregătească următoarele informații:

IDNP-ul tuturor membrilor gospodăriei;

datele din facturile pentru electricitate, gaze naturale și energie termică, după caz;

veniturile lunare ale fiecărui membru al gospodăriei pentru perioada aprilie–septembrie 2026;

valoarea creditului ipotecar și numărul cadastral al imobilului, dacă este cazul;

codul IBAN, în cazul în care solicitantul dorește să primească banii direct în contul bancar.

Informațiile declarate de solicitanți vor fi verificate prin intermediul mai multor instituții, printre care Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Servicii Publice, furnizorii de energie, instituțiile bancare și instituțiile de învățământ superior.

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Ce criterii pot indica lipsa vulnerabilității energetice

În cadrul conferinței au fost prezentate și criteriile de non-vulnerabilitate pentru sezonul rece 2026–2027. Printre acestea se numără:

valoarea cumulată a cotelor-părți deținute de membrii gospodăriei în bunuri imobile, de peste 1 milion de lei;

venituri cumulate din dividende, în anul 2025, de peste 150.000 de lei;

un consum mediu de resurse energetice în sezonul precedent echivalent cu peste 350 m³ de gaze naturale lunar;

venituri cumulate din dobânzi, în anul 2025, de peste 4.000 de lei;

deținerea în proprietate a unor autoturisme cu o vechime mai mică sau egală cu trei ani.

Aceste criterii sunt luate în considerare la evaluarea eligibilității gospodăriilor pentru acordarea compensațiilor.

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Gospodăriile vulnerabile vor beneficia de protecție împotriva deconectărilor

Ministrul Muncii a anunțat și măsuri de protecție pentru gospodăriile care beneficiază de compensații. Astfel, acestea nu vor putea fi deconectate de la serviciile comunale pe durata sezonului rece, cu condiția să achite cel puțin 50% din valoarea facturii.

Întrebată despre bugetul alocat programului „Ajutor la Contor”, ministrul Natalia Plugaru a precizat că Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 2,6–2,7 miliarde de lei pentru sezonul rece 2026–2027.

Ce se va întâmpla dacă tarifele ar putea crește

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Noi avem diferite scenarii, nu cunoaștem cu siguranță care va fi evoluția prețului, nu este un preț care îl stabilește Republica Moldova, dar depindem de evoluția situației regionale și globale. Prevedem diferite scenarii, nu vreau să anticipez lucrurile, dar în condițiile în care vor fi creșteri de prețuri, cel puțin vom vedea ce posibilități vom avea în acea perioadă."

2,5 miliarde de lei alocate pentru compensații în sezonul rece precedent

În sezonul rece precedent, Guvernul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru acest program, de care au beneficiat circa 620 de mii de gospodării.

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