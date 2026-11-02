Vizita deputaților de la „Democrația Acasă” în zona Portului Giurgiulești este verificată de Poliția de Frontieră. Parlamentarii, în frunte cu Vasile Costiuc, au filmat mai multe vagoane cu marfă, iar autoritățile analizează dacă au fost respectate regulile aplicabile în zona punctului de trecere a frontierei.

„Acțiunile grupului vizat au fost înregistrate de către Poliția de Frontieră. La moment are loc examinarea tuturor circumstanțelor incidentului, inclusiv sub aspect contravențional, prin prisma încălcării regulilor de regim la punctul de trecere a frontierei de stat. Restricțiile la frontiera de stat sunt aplicabile tuturor, indiferent de funcția sau statutul deținut, inclusiv deputaților, ținând cont de principiul egalității în fața legii”, a declarat IGPF.

Deputații au filmat vagoane cu marfă în zona portului

Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie, când trei deputați ai fracțiunii „Democrația Acasă”, în frunte cu Vasile Costiuc, s-au deplasat în zona de frontieră din apropierea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Aceștia au filmat mai multe vagoane despre care au afirmat că transportă cereale din Ucraina.

Deputații au acuzat autoritățile că permit importul cerealelor ucrainene în detrimentul fermierilor moldoveni, deși Parlamentul a prelungit mecanismul de licențiere a importurilor până la sfârșitul anului.

Guvernul a respins acuzațiile și a explicat că vagoanele se aflau în tranzit spre România. Totodată, Executivul a criticat publicarea imaginilor din zona de frontieră, susținând că acțiunile deputaților au expus infrastructura critică și au sporit riscurile de securitate.

Vasile Tofan l-a numit pe Costiuc „un mare mincinos”

Pe 2 noiembrie, premierul Vasile Tofan a criticat acțiunile deputaților și acuzațiile lansate de aceștia. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, șeful Guvernului l-a numit pe Vasile Costiuc „un mare mincinos” și l-a acuzat că expune riscurilor infrastructura de export de pe Dunăre.

„Le oferiți rușilor pe tavă toată informația critică”, a declarat premierul.

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