Energia electrică s-ar putea scumpi pentru consumatorii casnici din centrul și sudul Republicii Moldova. Premier Energy solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețului reglementat de la 3,56 lei/kWh la 4,64 lei/kWh pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă tensiune.

Astfel, potrivit documentului dacă solicitarea va fi acceptată integral, prețul ar crește cu 1,08 lei pentru fiecare kilowatt-oră consumat, ceea ce reprezintă aproximativ 30%.

Cât achită consumatorii în prezent și când a fost ultima modificare

În prezent, consumatorii Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, fără TVA, pentru energia electrică.

Ultima ajustare a prețului a fost aprobată de ANRE la 29 iulie 2025, iar noile tarife au intrat în vigoare la 1 august 2025. Atunci, prețul pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de joasă tensiune a fost redus de la 4,10 lei/kWh la 3,59 lei/kWh, fără TVA.