De la Ministerul Finanțelor, unde anunță inclusiv majorări de taxe, la Primăria Capitalei, unde promite să rezolve problemele orașului. Victoria Belous explică de ce a acceptat să intre în cursa pentru fotoliul de primar, cine a convins-o să facă acest pas și dacă există riscul ca PAS să-și schimbe din nou candidatul.

Victoria Belous a declarat, în cadrul unei emisiuni, că propunerea de a candida la Primăria Chișinău a venit din partea președintelui PAS, Igor Grosu. Înainte de a lua o decizie, aceasta a discutat subiectul cu președinta țării, Maia Sandu, și cu prim-ministrul.

Deși anunțul oficial a fost făcut luni, ministrul spune că discuțiile cu membrii organizației municipale PAS au avut loc încă săptămâna trecută, până vineri.

„Am primit această propunere de la domnul președinte al partidului, domnul Grosu, dar, bineînțeles, că am consultat această decizie și cu doamna președintă și cu domnul prim-ministru”, a declarat Belous.

Ministrul a precizat că a discutat cu reprezentanții organizației municipale din fiecare sector pentru a afla dacă aceștia sunt de acord să o susțină și să formeze împreună o echipă.

„Nu am acceptat-o ca pe o funcție, ci ca pe o responsabilitate”

Întrebată cum a primit propunerea și de ce a decis să intre în cursa pentru Primărie, Victoria Belous a spus că nu privește candidatura ca pe o oportunitate de a obține o funcție, ci ca pe o responsabilitate față de orașul în care locuiește.

„De fapt, atunci când am acceptat propunerea de a candida, nu am acceptat-o ca pe o propunere de a avea o funcție, dar o privesc ca o responsabilitate”, a afirmat ministrul.

Aceasta a enumerat mai multe probleme ale Capitalei pentru care, în opinia sa, nu există soluții complexe și strategii pe termen lung. Printre acestea se numără starea drumurilor, ambuteiajele, lipsa locurilor în grădinițe și școli, problema câinilor fără stăpân, confortul urban și infrastructura arhitecturală.

„Eu trăiesc în acest oraș, copiii mei și familia mea trăiesc în acest oraș și văd că acest oraș poate să se dezvolte mult mai bine”, a spus Belous.

Ea consideră că, deși în Chișinău au fost realizate unele proiecte, problemele cronice nu au fost rezolvate. În opinia sa, reparațiile cosmetice nu sunt suficiente, iar fără soluții complexe situația riscă să devină și mai complicată în următorii ani.

Cum răspunde criticilor că imaginea sa este afectată de veștile proaste de la Finanțe

Unul dintre subiectele abordate în emisiune a fost și imaginea publică a Victoriei Belous în calitate de ministru al Finanțelor. Moderatoarea i-a atras atenția că, în această funcție, este persoana care anunță majorări de taxe și impozite și transmite, de multe ori, vești neplăcute pentru cetățeni. În aceste condiții, a fost întrebată dacă nu se teme că nemulțumirea oamenilor s-ar putea reflecta în votul de la alegerile locale.

Belous a recunoscut că a anticipat reacțiile negative atunci când a renunțat la mandatul de deputat și la stabilitatea oferită de acesta.

„Am anticipat că o să am un job unde lumea nu o să fie mulțumită de mine, deoarece știam foarte bine în ce situație bugetară revin. Dar nu am făcut-o pentru confortul și imaginea mea proprie, ci am făcut-o cu dorința ca să schimbăm lucrurile în această țară”, a explicat ministrul.

Aceasta susține că majorările de taxe și impozite sunt necesare pentru a asigura bani pentru reforme, investiții și proiecte sociale.

„Eu îmi asum acest negativism cu scopul că atunci când o familie își duce copilul la grădiniță și dă de un bucătar, o să fie mai fericită. (...) Eu o să primesc hate-ul pentru că am mărit taxele, dar ei o să primească zâmbetul că aveam un salariu mai decent”, a declarat Victoria Belous.

Ministrul a adăugat că speră ca oamenii să înțeleagă responsabilitatea achitării impozitelor și să urmărească modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Belous este a doua candidatură anunțată de PAS. Va mai exista o schimbare?

Victoria Belous a fost întrebată și dacă este candidatura definitivă a PAS pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care formațiunea a anunțat anterior un alt nume, iar ulterior a revenit asupra deciziei.

Ministrul nu a oferit o garanție explicită că nu vor mai exista schimbări, însă a declarat că, în prezent, nu vede motive pentru care ar renunța la această responsabilitate.

„La moment nu văd factori care m-ar pune să renunț la această responsabilitate”, a spus Belous, precizând că a discutat decizia și cu familia, inclusiv cu soțul său.

Ea a dezvăluit că, în interiorul partidului, au fost analizate mai multe posibile candidaturi, nu doar a sa.

„S-a discutat și de domnul Bolea, și domnul Hajder și eu. De fapt, am fost mai multe candidaturi”, a afirmat ministrul.

Ce rol va avea Victor Chironda în echipa PAS

În cadrul discuției a fost abordat și numele lui Victor Chironda, despre care s-a vehiculat că ar fi putut fi un candidat cu șanse mai mari în confruntarea cu actualul primar, Ion Ceban.

Victoria Belous a salutat decizia acestuia de a se alătura echipei PAS, însă a precizat că statutul său în campania electorală urmează să fie stabilit.

„Mă bucur pentru că nu pune orgolii sau interes personal și se alătură echipei, deoarece munca din Primărie este muncă de echipă”, a declarat Belous.

Victoria Belous, înaintată pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău

La 2 noiembrie, Victoria Belous, actualul ministru al Finanțelor, a fost înaintată de PAS pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura acesteia.

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Alexandru Vornicu, primul candidat PAS pentru alegeri

La 15 iunie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale. Însă la 12 octombrie, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Chișinău, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Acesta și-a motivat decizia prin responsabilitățile familiale.

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