Cine este autorul atacului armat din Cracovia care și-ar ucis familia înainte de carnagiul din oraș: Practicant de tir sportiv, talentat la desen, a câștigat locul trei la un concurs religios, în 2013. Michał O. are 25 de ani și este un extremist de dreapta, introvertit și retras, conform relatărilor vecinilor.

Este originar din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș aflat la 150 kilometri de Cracovia, și este absolvent al unui liceu local. El avea acces legal la arme de foc, scrie presa poloneză.

Atacatorul purta haine de camuflaj și o vestă antiglonț. Avea mai multe arme în portbagaj. Michał O. s-a născut în 2002 și a crescut în Ostrowiec Świętokrzyski, scrie publicația wydarzenia.interia.pl.

A locuit aproape de centrul orașului, făcând naveta la școală la doi kilometri distanță. În copilărie, a demonstrat talent artistic și a fost implicat în viața religioasă. În 2013, a câștigat locul al treilea la concursul „Cu Isus prin Drumul Crucii”.

Avea o soră cu trei ani mai tânără decât el. Este o artistă talentată care a studiat la Cracovia. Printre lucrările ei, se poate vedea portretul unui bărbat care seamănă izbitor cu atacatorul, scrie g4media.ro.

A urmat cursurile școlii „Automotive” din Ostrowiec. Acolo, împreună cu doi colegi de clasă, a participat la un concurs de standardizare. Elevii au câștigat concursul ca echipă.

Potrivit serviciilor, Michał O. avea opinii foarte radicale . „Ultranaționalist”, a clarificat ministrul de Interne Marcin Kierwiński. Conform publicației Wirtualna Polska, Michał O. avea două arme de foc înregistrate pe numele său și se antrena la tir la clubul Świt Starachowice.

Și tatăl trăgea în poligon

Tatăl său, Janusz O., în vârstă de 53 de ani, se antrena și el la același poligon de tragere. Conform informațiilor de la Interia, 11 arme de foc și mașina condusă de Michał O. erau înregistrate pe numele tatălui atacatorului. Tânărul de 24 de ani s-a lăudat și în fotografiile de pe rețelele sale de socializare că deține o armă de foc.

Trebuie subliniat faptul că Janusz O. nu este suspect . În acest moment, anchetatorii nu dezvăluie dacă arma folosită pentru a împușca pietonii în centrul Cracoviei a fost înregistrată pe numele tânărului de 24 de ani, tatăl său, sau provine dintr-o sursă ilegală. O problemă cheie investigată de procuratură și experții în balistică este tipul exact și mecanismul armei folosite în atac, wiadomosci.wp.pl.

Legea poloneză (Legea armelor și munițiilor) interzice strict eliberarea de permise pentru arme automate – cele care se trag în rafale după o singură apăsare pe trăgaci (cum ar fi armele militare tipice).

Permisele sportive acoperă doar armele semiautomate (fiecare foc necesită o apăsare separată pe trăgaci). Parchetul nu a specificat încă dacă atacatorul a tras cu arme cu un singur foc sau dacă arma a fost modificată ilegal sau obținută dintr-o altă sursă.

Poligon de tragere în Starachowice

Clubul Sportiv „Świt”, din care făceau parte ambii bărbați, este o asociație de cultură fizică înregistrată în Registrul Național al Curții de Justiție din iulie 2002. Organizația administrează un poligon de tragere pe strada Strzelnicza din Starachowice și este supravegheată de Starostul din Starachowice.

Obiectivele statutare ale asociației includ dezvoltarea tirului sportiv și colecționarea de arme de foc. Conform raportului din 2023, clubul avea 572 de membri la acea vreme.

Ciudat și retras, desena oameni spânzurați

O fostă colegă de clasă a suspectului, citată de Radio Eska, a povestit într-un interviu preluat de Onet, că tânărul obișnuia să realizeze desene macabre în timpul orelor.

Unele reprezentau oameni spânzurați, iar altele înfățișau persoane împușcate într-o școală. Într-unul dintre desene, Michał O. se reprezenta chiar pe el intrând înarmat în clădirea școlii.

„Îmi amintesc că, în timpul unei ore, desena oameni spânzurați sau pe cineva intrând cu un pistol. Când îl întrebam ce reprezintă, spunea că este un atac asupra școlii, că sunt cadavre peste tot și că el intră cu arma”, a povestit femeia, potrivit Radio Eska.

Fosta colegă susține că elevii au observat aceste comportamente, dar nu le-au interpretat atunci ca pe un avertisment privind un posibil atac real.

Femeia și-a amintit și un episod din perioada cursurilor online, când suspectul s-a conectat la o lecție purtând pe față o mască de gaze veche.

Jurnaliștii publicației poloneze Fakt au discutat cu vecinii familiei suspectului, din Ostrowiec Świętokrzyski.

Aceștia spun că Michał O. era foarte diferit de părinții săi, descriși drept persoane sociabile, prietenoase și apreciate în comunitate.

Zdzisław Szostak, un vecin care locuia chiar lângă familia atacatorului și era prieten cu părinții acestuia, a povestit că tânărul evita contactul cu ceilalți locatari.

„Era puțin ciudat. Nu vorbea niciodată. Foarte rar, dacă își amintea, spunea bună ziua. În rest, umbla cu gluga trasă pe cap”, a declarat bărbatul pentru Fakt.

O altă vecină a remarcat că tânărul părea permanent trist și distant.

„Fiul era singurul care nu zâmbea. Era distant, trist. Se îmbrăca în negru”, a povestit femeia.

Șase persoane ucise și 15 rănite. Și-ar fi ucis familia înainte

Șase persoane au fost ucise sâmbătă după-amiază în piața centrală din Cracovia, în urma unui atac. Un tânăr polonez a tras focuri de armă din mașină până când a fost împușcat de un polițist, grav rănit și el.

Trei cadavre au fost găsite la percheziții în locuința atacatorului din Cracovia, ultranaționalist adept al extremei drepte, conform premierului Donald Tusk citat de televiziunea poloneză TVP.

Ancheta nu a stabilit încă dacă atacatorul și-a ucis familia înainte de carnagiul din oraș, dar aceasta este una din pistele principale urmărite de anchetatori, conform presei poloneze.

„Este vorba despre tatăl în vârstă de 53 de ani, mama în vârstă de 52 de ani și sora în vârstă de 20 de ani”, a declarat subinspectorul Andrzej Fijołekacesta la postul TVN24 citat de wiadomosci.interia.pl. El a adăugat că toate cele trei persoane au murit, cel mai probabil, în urma unor împușcături.

„Astăzi putem confirma cu certitudine. Este vorba despre tatăl în vârstă de 53 de ani, mama în vârstă de 52 de ani și sora în vârstă de 20 de ani. Victimele prezintă răni provocate de gloanțe, așadar cel mai probabil au murit în urma împușcăturilor. Toate cele trei cadavre au fost deja ridicate și transportate din această locuință”, a declarat subinspectorul Andrzej Fijołek, purtătorul de cuvânt al Comandamentului General al Poliției, la postul TVN24.

„Polițiștii vor continua cercetările în diferite locuri. De asemenea, arma care se afla în interiorul acestei locuințe a fost ridicată”, a mai adăugat acesta.

Polonia a decretat două zile de doliu național, iar în Cracovia este doliu până miercuri, transmite presa poloneză.