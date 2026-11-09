Vești bune pentru șoferii din Republica Moldova. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard vor scădea marți, 10 noiembrie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Astfel, un litru de benzină va putea fi comercializat la un preț maxim de 30,21 lei, în scădere cu 31 de bani față de ziua precedentă.

Și motorina se ieftinește cu 31 de bani. Aceasta va avea un preț maxim de 35,42 lei pentru un litru.

Prețuri carburanți/ ANRE

Noile prețuri vor intra în vigoare marți, 10 noiembrie 2026.

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