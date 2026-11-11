Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi, au continuat miercuri, însă întâlnirea trilaterală a durat mai puțin de două ore. După plecarea delegației ruse, reprezentanții Kievului au început consultări separate cu emisarii americani și europeni. Deși Moscova se opune implicării europenilor, Kievul insistă că nicio înțelegere privind viitorul Ucrainei și securitatea continentului nu poate fi făcută fără aceștia. Între timp, Washingtonul pregătește noi contacte la cel mai înalt nivel: emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin, apoi cu Volodimir Zelenski.

După două zile de discuții, un important negociator ucrainean a vorbit despre un „impuls pozitiv” în eforturile de a găsi o soluție diplomatică înainte de sfârșitul anului.

David Arakhamia, șeful grupului parlamentar al partidului prezidențial și apropiat al lui Volodimir Zelenski, a declarat că au fost înregistrate „progrese foarte mari” și că există o dinamică favorabilă pentru ajungerea la o înțelegere.

Acesta a subliniat însă că discuțiile ar trebui să fie multilaterale, nu doar trilaterale, iar Europa trebuie să aibă un loc la masa negocierilor.

SUA merg la Moscova, apoi se întâlnesc cu Zelenski

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff urmează să se deplaseze joi la Moscova, unde se vor întâlni cu Vladimir Putin. Ulterior, aceștia vor merge la Dublin pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Kushner a declarat că discuția cu liderul de la Kremlin are drept scop evaluarea rezultatelor negocierilor de la Abu Dhabi și identificarea unor noi posibilități de progres.

După întrevederea cu Putin, cei doi emisari vor prezenta și părții ucrainene ideile discutate.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb de prizonieri

Un rezultat concret al negocierilor ar putea fi un nou schimb de prizonieri, descris de șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, drept unul „la scară largă”.

Acesta a anunțat că părțile au ajuns la o înțelegere în această privință, însă detaliile și numărul persoanelor care urmează să fie eliberate nu au fost deocamdată făcute publice.

Medinski a mai spus că au fost discutate anumite aspecte ale conflictului și că vor urma noi runde de negocieri.

Zelenski: „Rusia trebuie să discute cu noi de la egal la egal”

Președintele ucrainean a comentat negocierile în timpul unui discurs susținut în Parlamentul danez. Zelenski a afirmat că Rusia trebuie să accepte să discute direct cu reprezentanții Kievului și să renunțe la ideea că poate decide singură viitorul Ucrainei.

Liderul de la Kiev a amintit că Vladimir Putin a declanșat războiul convins că va înfrânge Ucraina în câteva zile sau săptămâni, însă conflictul a ajuns în al cincilea an.

Zelenski a criticat și solicitările Moscovei privind garanțiile de securitate, afirmând că Rusia a folosit în repetate rânduri forța militară împotriva altor state și că pretențiile sale nu ar urmări, în realitate, obținerea unei păci durabile.

Totodată, liderul ucrainean a salutat implicarea europenilor în discuțiile de la Abu Dhabi.

„Nu a fost ușor să implicăm Europa”, a spus Zelenski, subliniind că războiul nu poate fi încheiat, iar securitatea continentului și reconstrucția Ucrainei nu pot fi discutate fără participarea statelor europene.

Kievul cere armistițiu înaintea discuțiilor despre securitatea Europei

Unul dintre principalele dezacorduri dintre Kiev și Moscova ține de ordinea în care ar trebui abordate problemele.

Ucraina insistă că mai întâi trebuie oprite ostilitățile și stabilite garanții de securitate pentru statul ucrainean. Abia după aceea ar putea fi discutată viitoarea arhitectură de securitate europeană.

Moscova susține contrariul și consideră că trebuie stabilite mai întâi principiile generale ale securității în Europa, înainte de a accepta un armistițiu.

Poziția Rusiei a fost reiterată și de ministrul de Externe, Serghei Lavrov, care a declarat că Moscova nu va accepta o încetare imediată a focului fără să știe ce urmează după aceasta.

Atac rusesc asupra unei piețe din Odesa: trei morți și 11 răniți

În timp ce diplomații discută despre pace, atacurile continuă. Un bombardament rusesc asupra unei piețe aglomerate din orașul Chornomorsk, regiunea Odesa, s-a soldat miercuri cu trei morți și 11 răniți, potrivit guvernatorului regional, Oleh Kiper.

În urma loviturii au fost avariate clădiri rezidențiale și mai multe mașini.

De cealaltă parte, autoritățile din regiunea rusă Belgorod au anunțat că o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene.

Atacurile au continuat și în timpul nopții. În Ucraina, loviturile rusești au provocat întreruperi de energie electrică în zona industrială Krivoi Rog și au rănit mai multe persoane în Harkov și Zaporojie.

Moscova nu vrea europenii la masa negocierilor

Kremlinul a confirmat că delegația rusă nu a avut contacte cu reprezentanții europeni prezenți la Abu Dhabi și că nu sunt prevăzute asemenea întrevederi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin este informat permanent despre evoluția negocierilor.

Deși Rusia refuză implicarea directă a europenilor, reprezentanți ai guvernelor europene, ai Uniunii Europene și ai NATO au ajuns în capitala Emiratelor Arabe Unite pentru consultări cu delegația ucraineană și cea americană.

Speranțele privind un progres major rămân însă prudente. Discuțiile de la Abu Dhabi sunt primele negocieri directe de acest format după o pauză de aproximativ nouă luni, iar divergențele privind armistițiul, teritoriile și garanțiile de securitate rămân importante, transmite Hotnews.