Femeia de aproximativ 30 de ani, care a fost lovită de o mașină pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, a decedat la spital. Celălalt pieton, un tânăr de 21 de ani, se află în secția de terapie intensivă.
Cei doi au fost accidentați în această seară, în timp ce traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. La volanul automobilului de marca Ford se afla un bărbat de 25 de ani, care a fugit de la locul accidentului, abandonând mașina.
Potrivit Poliției, automobilul era luat în chirie, iar persoana care l-a închiriat a fost deja identificată. Oamenii legii desfășoară acțiuni operative pentru localizarea și reținerea șoferului.