Șoferul de 25 de ani care a lovit o femeie și un tânăr pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, după care a fugit de la locul accidentului, a fost drogat și nu avea permis de conducere. Femeia de 30 de ani a murit, iar starea tânărului de 21 de ani rămâne extrem de gravă.

Potrivit poliției, testele efectuate au indicat prezența amfetaminei, metamfetaminei, PVP și cannabisului în organismul bărbatului. Autoritățile au stabilit, totodată, că acesta nu deține permis de conducere și a fost reținut pentru 72 de ore.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Spitalului de Urgență ne-au comunicat că starea tânărului rămâne extrem de gravă, din cauza traumatismelor suferite.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs în jurul orei 5 seara, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, în apropiere de maternitatea nr 2. Cele două victime traversau pe trecerea de pietoni, susține poliția, într-un comunicat de presă, dar și unii martori. Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă.

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Șoferul a părăsit locul impactului și a fost reținut după câteva ore de căutări

Șoferul care a provocat accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un tânăr a ajuns la terapie intensivă, a fost localizat și reținut de polițiști.

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Mărturia unei persoane care a văzut cum mașina a lovit cei doi pietoni

Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă. Un martor a declarat că acesta ar fi circulat cu viteză excesivă.

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