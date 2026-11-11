Autoritatea Națională de Integritate nu a identificat diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de fostul viceprimar a capitalei, Irina Gutnic, în perioada 1 decembrie 2023-30 decembrie 2025. Controlul a fost inițiat în urma unei sesizări din oficiu, care a avut la bază o investigație jurnalistică publicată de TV8.

Investigația viza hainele și accesoriile de lux pe care Gutnic le-ar fi primit în dar, dar și mai multe automobile pe care le-ar fi folosit, despre care jurnaliștii scriau că ar fi fost împrumutate de la nașul său de cununie.

Ce a constatat ANI

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a verificat inclusiv proveniența banilor pentru achiziționarea unui automobil BMW iX, în valoare de 1.288.300 de lei, care apărea în investigația jurnalistică.

Irina Gutnic a explicat că mașina a fost cumpărată de persoana cu care se află într-o relație sentimentală și că o folosește la necesitate. Potrivit documentelor bancare examinate de ANI, cumpărătorul a încasat suma necesară din dividende, sub formă de împrumut, iar ulterior a transferat banii către salonul auto.

Fostul viceprimar a declarat și că hainele, gențile și accesoriile prezentate în investigație i-au fost cumpărate și oferite în dar de partenerul său. În acest sens, a prezentat inspectorului extrase bancare, bonuri de plată și alte documente care confirmă achitarea cumpărăturilor.

Decizia ANI

Potrivit actului de constatare, în urma examinării veniturilor, cheltuielilor și modificărilor patrimoniale, inspectorul nu a identificat diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de Irina Gutnic.

De asemenea, nu au fost constatate omisiuni sau neconcordanțe în declarațiile de avere și interese personale care să indice existența unor bunuri nedeclarate.

Astfel, ANI a constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.