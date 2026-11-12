Două persoane, printre care administratorul unei întreprinderi de panificație din Chișinău și Bălți, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceștia ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 91,7 milioane de lei.

Potrivit poliției, reprezentanții întreprinderii ar fi achitat o parte din salariile angajaților fără să le declare autorităților. Valoarea acestor plăți s-ar ridica la aproximativ 91,7 milioane de lei.

Ce s-a depistat în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor și date din programul folosit pentru evidența contabilă. De asemenea, au fost găsite plicuri cu bani care ar fi fost pregătiți pentru plata salariilor nedeclarate.

Două persoane, reținute

Au fost reținute două persoane, printre care administratorul întreprinderii și o altă persoană care s-ar fi ocupat de gestionarea banilor.

Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și a stabili prejudiciul exact adus statului.

Ce prevede legea

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate pot fi condamnate la până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.

Totodată, întreprinderea ar putea fi sancționată financiar sau chiar lichidată.