Șoferul acuzat că a spulberat doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, dintre care unul a murit, își recunoaște vina. Tânărul de 25 de ani a fost adus încătușat la judecătorie, unde magistrații au decis să-i aplice mandat de arest pentru un termen de 30 de zile.

„Vă recunoșteți vina?

-Luați-vă camerele.

-De ce ați plecat de la fața accidentului?

-Să mă întrebi tu.

-Vă pare rău de ce s-a întâmplat?”

Adus prima dată de polițiști la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, tânărul de 25 de ani a refuzat să vorbească cu presa și s-a eschivat de la întrebări. După ce i-au fost citite acuzațiile care i se aduc acesta a spus însă că își recunoaște vina.

„Îți recunoști vina?

-Da măi, îmi recunosc.

-De ce te-ai urcat drogat la volan?”

Avocatul din oficiu al tânărului spune că acesta și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate, însă nu a explicat de ce s-a urcat la volan fără permis și sub influența drogurilor.

Alexandru TERZIMAN, AVOCAT: „Claborează cu ancheta. A făcut dseclarații și-a recunoscut vina pe toate capetele de acuzare. Se căiește sincer de cele comise. Vrea să ajute familia victimelor.”

Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile, în penitenciar. Magistrații au admis demersul.

Iulian ISTRATE, PROCURORUL DE CAZ: „Învinuitului i se impută faptul că conducea mijlocul de transport fără a deține permis de conducere și că a lovit doi pietoni care traversau regulamentar strada. A recunoscut că era drogat, însă a refuzat prelevarea probelor biologice.”

Așadar, acesta este cercetat nu doar pentru faptul că a urcat drogat și fără permis la volan și a lovit doi pietoni, dar și pentru că a refuzat prelevarea probelor biologice.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Accidentul grav s-a produs acum trei zile, pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Tânărul de 25 de ani i-a lovit în plin pe cei doi pietoni, după care a abandonat mașina, care era închiriată, și a fugit de la locul accidentului. Acesta a fost reținut și încătușat după mai bine de patru ore de căutări. Între timp, una dintre victime, o femeie de 30 de ani, a murit la spital, chiar în acea seară, iar cealaltă, un tânăr de 21 de ani, rămâne în stare extrem de gravă la reanimare.”

În primele 10 luni ale acestui an, au fost înregistrate 495 de accidente cu implicarea pietonilor, dintre care 43 s-au soldat cu decese. Alte 477 de persoane s-au ales cu traumatisme.