Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia vor reprezenta Europa la viitoarele negocieri de pace privind războiul din Ucraina, alături de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului celor 27 de state membre, desfășurat la Dublin. Decizia vine în contextul în care liderii europeni insistă să aibă un rol direct în discuțiile care vor stabili viitorul Ucrainei și securitatea continentului.

„Europa trebuie să se exprime cu o voce clară și unită în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a declarat Antonio Costa.

Kremlinul susține că nu și-a dat acordul pentru extinderea negocierilor

Anunțul europenilor vine după ce emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit joi cu Vladimir Putin, la Moscova, iar ulterior au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Dublin.

Reprezentanții administrației americane au afirmat că au primit undă verde din partea Rusiei pentru ca următoarea rundă de negocieri să se desfășoare într-un format extins, cu participarea europenilor.

Moscova a contrazis însă această interpretare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu și-a ridicat veto-ul și că vrea mai întâi să afle „adevăratele intenții” ale europenilor și dacă aceștia sunt dispuși să contribuie la procesul de pace. Abia ulterior, Moscova va decide dacă acceptă organizarea unor negocieri într-un format extins.

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat poziția Kremlinului drept „jocul obișnuit” și a susținut că există deja o înțelegere clară cu Washingtonul privind participarea europenilor la următoarele discuții.

Europa își alege singură reprezentanții

Liderii europeni au exclus posibilitatea ca Rusia să influențeze alegerea persoanelor care vor reprezenta Europa la masa negocierilor.

„Ca să fiu foarte clară, noi decidem cine ne reprezintă, și asta am făcut astăzi”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Franța și Germania, alături de Marea Britanie, au fost deja implicate în dosarul ucrainean în cadrul formatului E3. Italia a insistat în ultimele săptămâni ca Europa să aibă reprezentanți desemnați oficial și a obținut participarea la negocierile ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite.

Polonia, care are frontieră cu Rusia și se află în prima linie a eforturilor europene de sprijinire a Ucrainei, a participat la mai multe discuții privind războiul, dar nu a fost reprezentată la negocierile din Emiratele Arabe Unite.

Europenii cer mai întâi un armistițiu și se tem de înțelegerile dintre Trump și Putin

Liderii europeni insistă că orice acord de pace trebuie să garanteze o pace justă și durabilă pentru Ucraina și să țină cont de interesele de securitate ale continentului.

În timp ce Moscova vrea să discute despre arhitectura de securitate europeană, cerere formulată de Vladimir Putin de mai mulți ani, oficialii europeni consideră că prioritatea trebuie să fie oprirea luptelor.

„În primul rând, avem nevoie de un armistițiu. Dacă începem să discutăm despre cererile Rusiei privind arhitectura de securitate din Europa, vom cădea în capcanele pe care Rusia ni le întinde, pentru a ne distrage atenția de la lipsa unui armistițiu”, a avertizat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut, la rândul său, că arhitectura de securitate europeană există deja și se bazează pe NATO și Uniunea Europeană.

Liderii europeni sunt preocupați și de întâlnirea programată săptămâna viitoare în China între Donald Trump și Vladimir Putin. Friedrich Merz i-a cerut președintelui american să nu ia decizii care ar putea surprinde aliații europeni.

„Vă rog, fără surprize. Rămâneți în echipa Europei și în echipa Ucrainei și să lucrăm împreună pentru o pace adevărată în Ucraina”, a transmis cancelarul german.

Între timp, Coaliția de Voință, formată din peste 35 de state, în principal aliați europeni ai Kievului, urmează să se întrunească joi, la Berlin, pentru noi discuții privind sprijinul acordat Ucrainei și perspectivele unui acord de pace, transmite News.ro.