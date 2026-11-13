Trei gherete au fost cuprinse de flăcări în parcul Valea Morilor din Chișinău. Patru echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Din fericire, nu sunt victime.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au precizat că apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 14:00. Potrivit acestora, flăcările au cuprins trei gherete din parc.

Patru echipaje de pompieri au intervenit la locul incendiului

Patru echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Focul a fost localizat la ora 14:33, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea completă a acestuia.

Deocamdată, nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului. Victime nu au fost raportate.

Potrivit imaginilor surprinse de martori, flăcările au cuprins puternic cele trei gherete, iar deasupra acestora se ridică un fum dens, vizibil de la distanță.

Sursa video: Telegram/ vtememd