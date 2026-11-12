Tavan prăbușit și nisip împrăștiat pe podea, într-un spațiu din căminul nr. 3 al Universității de Stat din Moldova. Imagini care surprind starea încăperii au fost publicate pe rețelele de socializare și au stârnit îngrijorare.

În imaginile video se vede cum o porțiune din tavan s-a desprins și s-a prăbușit, iar pe podea au ajuns bucăți de lemn, nisip și alte resturi de construcție. Este vorba despre o încăpere în care studenții își pun hainele la uscat.

Nu este clar deocamdată când s-a produs incidentul și dacă cineva a fost în pericol în momentul în care tavanul a cedat. Imaginile ridică însă întrebări despre condițiile în care sunt cazați studenții și despre siguranța spațiilor comune din cămin.

Autoritățile nu au comentat deocamdată situația.

Sursa video: TikTok/nwokoy