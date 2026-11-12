O femeie de 36 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină pe o trecerea pentru pietoni din Chișinău. Am solicitat informații despre șoferul implicat în accident, inclusiv dacă acesta a fost testat alcoolscopic și ce măsuri au fost luate în privința lui, însă nu am primit, deocamdată, un răspuns.

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției au comunicat că accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:00, pe strada Ion Creangă din capitală.

Un automobil condus de un bărbat a lovit femeia în timp ce aceasta traversa strada regulamentar. În urma impactului, victima a fost transportată la spital.

Toate detaliile producerii accidentului se stabiliesc.

Din imaginile surprinse de camera de bord se vede cum mai multe mașini opresc pentru a permite pietonilor să traverseze strada. Un alt automobil, care se deplasa pe banda din dreapta, nu a oprit și a lovit femeia. În urma impactului, aceasta a fost proiectată pe capota mașinii, după care a căzut pe carosabil.

Accidentul s-a produs la o zi după tragedia de pe bulevardul Grigore Vieru

Incidentul de pe strada Ion Creangă vine la o zi după accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, unde doi pietoni au fost loviți de o mașină. Unul dintre aceștia a murit, iar celălalt a ajuns la spital în stare extrem de gravă.

Șoferul, un tânăr de 25 de ani, a fost reținut. Potrivit poliției, acesta era drogat și nu deținea permis de conducere. Procurorii au solicitat arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Între timp, Oficiul Avocatului Poporului s-a autosesizat în urma tragediei.

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Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova