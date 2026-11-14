Noi detalii despre polițistul rănit în timpul unei partide de vânătoare, în zona Criuleni-Dubăsari. Bărbatul a fost lovit de fragmente rezultate în urma unei împușcături și transportat la Spitalul de Urgență pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Poliției, în urma verificărilor s-a stabilit că la vânătoare participa un grup de persoane care se cunosc între ele și care au mers organizat la o partidă autorizată.

Toți participanții au trecut instructajul obligatoriu și dețineau armele legal

Înainte de începerea vânătorii, toți participanții au trecut instructajul obligatoriu. De asemenea, organele de drept precizează că aceștia sunt vânători și deținători legali de arme, având toate actele în regulă.

Incidentul s-a produs în timpul vânătorii, când, în urma unei împușcături, unul dintre participanți a fost rănit de fragmente rezultate în urma tragerii. Ulterior, s-a constatat că acesta este angajat al poliției.

Polițistul, transportat la spital

Bărbatul a fost transportat la Spitalul de Urgență, iar organele de drept continuă cercetările.

Deocamdată, nu am reușit să luăm legătura cu reprezentanții Spitalului de Urgență pentru a afla mai multe detalii despre starea de sănătate a polițistului rănit.

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