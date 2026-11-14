Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină pe o trecere pentru pietoni, în localitatea Step-Soci, raionul Orhei. Accidentul s-a produs în această seară, pe traseul R-20.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, la volanul automobilului de marca Citroën se afla un bărbat de 58 de ani. Acesta ar fi lovit pietonul în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului, victima a fost transportată la spital, însă, din nefericire, a decedat la scurt timp.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările.

Mașina care a lovit pietonul/ Poliția