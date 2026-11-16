Arhitectul apariției marilor carteluri din Mexic, Miguel Ángel Félix Gallardo, supranumit „șeful șefilor”, a murit duminică la spital, după ce a petrecut 37 de ani în spatele gratiilor pentru trafic de droguri și omor, transmite AFP.

La sfârșitul anilor 1970, acest fost polițist a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, considerat prima mare organizație criminală din țară, care a pus bazele modului de operare al bandelor actuale, scrie hotnews.ro

Considerat unul dintre cei mai puternici șefi ai traficului de droguri, acesta ispășea două pedepse care totalizau 77 de ani de închisoare și se afla încarcerat din 1989.

Félix Gallardo a murit în spital

El este prezent în imaginația populară datorită serialului „Narcos: Mexico”, o producție Netflix în care actorul mexican Diego Luna îi interpretează rolul.

Félix Gallardo, în vârstă de 80 de ani, fusese transferat vineri din închisoare pentru a primi îngrijiri medicale de urgență, potrivit autorităților din statul Jalisco (vest).

După internare, traficantul de droguri prezenta „o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conștiență și dezorientare”, potrivit unui comunicat.

„După ce a rămas sub observație cu un prognostic rezervat, a decedat pe 15 noiembrie în cadrul unității spitalicești. A suferit o insuficiență multiviscerală, care a dus la decesul său în jurul orei 14:00”, se mai precizează în aceeași sursă.

„Șeful șefilor” controla traficul de droguri la granița cu SUA

Félix Gallardo era originar din statul Sinaloa, unde s-a născut pe 8 ianuarie 1946. A intrat în lumea infracțională în paralel ce își construia cariera sa în poliția statală, apoi în poliția federală.

A fost chiar gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa, ceea ce, potrivit specialiștilor, l-ar fi ajutat să beneficieze de complicitatea și protecția unor importanți oameni politici.

Baronul drogurilor a fost partenerul unui alt traficant de droguri, Rafael Caro Quintero, alături de care, împreună cu alți șefi ai lumii interlope, a unit bandele care se ocupau cu traficul către Statele Unite și a creat cartelul din Guadalajara.

Această organizație a reprezentat un „model hegemonic” și a pus „bazele aproape tuturor activităților actuale de trafic de droguri”, precizează site-ul specializat în traficul de droguri Insight Crime.

Félix Gallardo „s-a asociat cu traficanți columbieni precum Pablo Escobar” și el era cel care controla traficul de droguri „la granița cu Statele Unite”, adaugă site-ul.

Banda din Guadalajara controla lumea interlopă din țară, astfel încât Félix Gallardo a fost numit și „Nașul” sau „Șeful șefilor”.

De asemenea, el a jucat un rol cheie în reorientarea traficului de droguri din Mexic către cocaină.

A fost capturat în 1989

Cartelul a fost responsabil de răpirea, torturarea și asasinarea, în februarie 1985, a lui Enrique Camarena Salazar, agent sub acoperire al Agenției Antidrog a Statelor Unite (DEA).

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a-i captura pe cei responsabili. Rafael Caro Quintero, celălalt șef al cartelului din Guadalajara, a fost arestat în 1985. Acesta este în detenție în Statele Unite, fiind acuzat de omor și trafic de droguri.

Félix Gallardo a fost capturat în 1989 și condamnat la 37 de ani de închisoare pentru asasinarea agentului. El ispășea o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ din cauza a aproximativ douăzeci de afecțiuni, printre care hipertensiunea, diabetul și surditatea.

În 2022, președintele de atunci, Andrés Manuel López Obrador, a declarat că acesta se simțea „foarte rău”.

Un judecător a recomandat plasarea sa în arest la domiciliu, dar unele probleme tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică au împiedicat transferul său.

Își ispășea pedeapsa la închisoarea Puente Grande, din statul Jalisco. Potrivit specialiștilor, acesta ar fi continuat să-și conducă, cel puțin o perioadă, activitățile criminale în timpul detenției.

Cartelul din Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar liderii săi locali au format carteluri regionale, printre care cel din Sinaloa, condus de Joaquín „El Chapo” Guzmán și Ismael „El Mayo” Zambada, condamnați la închisoare pe viață în Statele Unite.