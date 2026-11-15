Primele rezultate ale numărării voturilor în alegerile pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze conturează deja o ierarhie între candidați. Alexandr Stoianoglo se află în fruntea clasamentului, fiind urmat de Fiodor Gagauz. Rezultatele sunt preliminare, iar clasamentul se poate schimba pe măsură ce sunt procesate procesele-verbale din secțiile de votare.

UPDATE 23:10 La procesarea a 35 din cele 67 de procese-verbale recepționate:

Alexandr Stoianoglo - 37,87% (7699 voturi)

Fiodor Gagauz, cu 26,47% (5382 voturi)

Cornel Dudnic 15,73% (3198 voturi)

Koksal Ivanna - 7,30% (1484 voturi)

Garizan Oleg - 6,09% (1239 voturi)

Anastasov Serghei - 3,85% (783 voturi)

Vlah Petru - 2,09% (424 voturi)

Cîlcic Ivan- 0,60% (122 voturi)

Rezultate preliminare/ CEC

UPDATE 22:57 La procesarea a 32 din cele 67 de procese-verbale recepționate:

Alexandr Stoianoglo - 37,02% (6713 voturi)

Fiodor Gagauz, cu 26,39% (4785 voturi)

Cornel Dudnic 16,00% (2902 voturi)

Koksal Ivanna - 7,05% (1278 voturi)

Garizan Oleg - 6,67% (1210 voturi)

Anastasov Serghei - 3,98% (721 voturi)

Vlah Petru - 2,26% (410 voturi)

Cîlcic Ivan- 0,62% (113 voturi)

Rezultate preliminare / CEC

UPDATE 22:46 La procesarea a 27 din cele 67 de procese-verbale recepționate:

Alexandr Stoianoglo - 36,77% (5656 voturi)

Fiodor Gagauz, cu 26,54% (4083 voturi)

Cornel Dudnic 16,28% (2505 voturi)

Koksal Ivanna - 7,18% (1104 voturi)

Garizan Oleg - 6,22% (957 voturi)

Anastasov Serghei - 4,02% (619 voturi)

Vlah Petru - 2,39% (367 voturi)

Cîlcic Ivan- 0,60% (92 voturi)

Rezultate preliminare 22.50/ CEC

UPDATE 22:37 La procesarea a 16 din cele 67 de procese-verbale recepționate:

Alexandr Stoianoglo - 37,60% (3072 voturi)

Fiodor Gagauz, cu 24,95% (2039 voturi)

Cornel Dudnic 13,45% (1099 voturi)

Garizan Oleg - 8,03% (656 voturi)

Koksal Ivanna - 7,02% (574 voturi)

Anastasov Serghei - 4,74% (387 voturi)

Vlah Petru - 3,55% (290 voturi)

Cîlcic Ivan- 0,66% (54 voturi)

Rezultate preliminare 22.37/ CEC

UPDATE, 22:30 La procesarea a 11 din cele 67 de procese-verbale recepționate:

Alexandr Stoianoglo - 36,99% (1641 voturi)

Fiodor Gagauz, cu 23,47% (1041 voturi)

Cornel Dudnic 15,53% (689 voturi)

Koksal Ivanna - 7,60% (337 voturi)

Garizan Oleg -5,55% (246 voturi)

Vlah Petru - 5,07% (225 voturi)

Anastasov Serghei - 5,05% (224 voturi)

Cîlcic Ivan- 0,74% (33 voturi)

Rezultate preliminare 22.30/ CEC

UPDATE, 22:19 La procesarea a 6 din cele 67 de procese-verbale recepționate, Alexandr Stoianoglo se află pe primul loc, cu 39,74% din voturi. Acesta este urmat de Fiodor Gagauz, cu 23,29%, și Cornel Dudnic, care a acumulat 15,09%, Koksal Ivanna - 10,39%, Vlah Petru - 6,97%, Anastasov Serghei - 2,78%, Garizan Oleg -1,28%, Cîlcic Ivan- 0,46%.

Rezultate preliminare 22.19/ CEC

UPDATE, 22:09 La procesarea a 3 din cele 67 de procese-verbale recepționate, Alexandr Stoianoglo se află pe primul loc, cu 38,59% din voturi. Acesta este urmat de Fiodor Gagauz, cu 24,50%, și Cornel Dudnic, care a acumulat 14,51%.

Rezultate/ CEC

Peste 129 de mii de alegători, așteptați să aleagă un nou bașcan și cei 35 de deputați ai Adunării Populare

Astăzi, 15 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia au fost așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și componența Adunării Populare. Pentru cele două scrutine au fost deschise 67 de secții de votare, iar peste 129 de mii de alegători au fost înregistrați cu drept de vot.

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot. Alegătorii au primit buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Scrutinul a fost monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor a fost urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.