Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Zubcu ar fi cerut bani de la administratorul unei firme care închiria un spațiu de la CNSM. În acest caz ar fi fost implicat și juristul organizației sindicale. Astăzi, președintele CNSM a fost reținut în flagrant, în timp ce primea a doua tranșă de bani, în valoare de 2.000 de dolari.

Redacția PRO TV a încercat să afle cine este avocatul lui Igor Zubcu, însă până la această oră nu a reușit să obțină informații despre identitatea acestuia.

Ar fi primit anterior 4.000 de dolari

Președintele CNSM ar fi primit anterior 4.000 de dolari de la administratorul firmei pentru ca acesta să-și desfășoare activitatea în spațiul închiriat.

Ulterior, Igor Zubcu ar fi cerut încă 4.000 de dolari. Acesta ar fi spus că, în caz contrar, va majora chiria, va rezilia contractul de închiriere sau va dispune controale la firmă.

CNA/ Imagini din momentul reținerii

Imagini din momentul reținerii/ CNA