Revenirea lui Vadim Krasnoselski a stârnit un val de critici și ironii în rândul opoziției parlamentare. Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a calificat situația drept o rușine națională și a acuzat guvernarea de lipsă de fermitate. Renato Usatîi susține că totul ar fi fost rezultatul unei înțelegeri cu PAS, acuzație respinsă de președintele Parlamentului, Igor Grosu. În schimb, Igor Dodon consideră că revenirea liderului de la Tiraspol era firească, atât timp cât acesta conduce regiunea separatistă.

Opoziția a taxat dur revenirea lui Vadim Krasnoselski în Republica Moldova. Vasile Costiuc spune că autoritățile au demonstrat neputință în fața liderului separatist și se întreabă în baza căror acte i-a fost permis acestuia să intre în țară, în condițiile în care nu este cetățean al Republicii Moldova. Deputatul a calificat situația drept o rușine națională și a acuzat guvernarea că a cedat în fața regimului de la Tiraspol.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT, LIDERUL PARTIDULUI DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Mie mi se pare o rușine națională ce am văzut aseară. Ați văzut incompetența, impotența guvernării. Cazul de aseară este excepțional de grav la adresa securității naționale și a trădării intereselor naționale. Prin ce s-a întâmplat, că a venit Krasnoselski acasă, a șters picioarele de tot ce înseamnă guvernarea de la Chișinău.”

Iar Renato Usatîi acuză autoritățile că ar fi negociat revenirea liderului separatist. Acesta susține că Vadim Krasnoselski trebuia să fie oprit încă de la plecarea din țară și afirmă că modul în care a fost primit și escortat demonstrează lipsa unei atitudini ferme din partea Chișinăului.

Renato USATÎI, DEPUTAT, LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU: „Dacă eram eu, Krasnoselski nu era să plece din aeroport și nici să vină înapoi. Faptul că el s-a întors a fost o înțelegere, credeți-mă, cu PAS.”

Acuzațiile lui Renato Usatîi sunt respinse de președintele Parlamentului. Igor Grosu neagă existența vreunei înțelegeri cu liderul de la Tiraspol și spune că nu a discutat niciodată cu acesta.

IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nu este nicio înțelegere, nu am comunicat niciodată cu această persoană, nici cu persoane din showbiz, nici din separatism, nici din lumea criminală. N-am comunicat. Nu știu despre ce vorbește dumnealui.”

La rândul său, Ion Chicu a ironizat declarațiile autorităților, afirmând că oamenii ar trebui să judece guvernarea după fapte, nu după declarații.

Ion CHICU, DEPUTAT DIN PARTEA BLOCULUI ALTERNATIVA: „Am văzut că a fost ieri primit cu, cum se zice, prin sala asta. Poate le place motivul distincție care i-a oferit-o, putem lui Krasnoselski, guvernării PAS.”

De cealaltă parte, Igor Dodon consideră că revenirea liderului separatist era un lucru firesc, atât timp cât acesta continuă să conducă regiunea transnistreană. Președintele partidului socialiștilor a pus la îndoială și temeiul legal pentru o eventuală interdicție de a părăsi Republica Moldova, în lipsa unui dosar penal.

Igor DODON, DEPUTAT, LIDERUL PSRM: „Domnul Krasnoselski, care încă este în funcție, a revenit și era lucrul ăsta normal, pentru că el e în funcție. Cum vor fi aplicate măsurile față de dumnealui? Eu nu înțeleg care este baza legală. Trebuie să fie dosar penal că e cetățeamului unui stat străin.”

Reacțiile vin după ce aseară liderul regiunii transnistrene a revenit în Republica Moldova din Rusia, unde a fost decorat de Vladimir Putin. Liderul de la Tiraspol a fost lăsat să plece din aeroport după șase ore de discuții cu angajați din diferite structuri. Krasnoselski a refuzat să ofere comentarii jurnaliștilor care l-au așteptat în tot acest timp.