O dronă de tip Geran-2 a survolat, marți, 17 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Aparatul de zbor fără pilot a fost observat pentru prima dată la ora 15:49, iar ulterior a pătruns din nou în spațiul aerian național. La ora 16:31, drona a fost surprinsă de echipa PRO TV deasupra municipiului Chișinău.

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În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, astăzi, 17 noiembrie, la ora 15:49, de către o dronă de tip Geran-2, din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina, spre orașul Tiraspol, segmentul transnistrian, cu ieșirea ulterioară din spațiul aerian național în direcția localității Slavianoserbka, regiunea Odesa, Ucraina.

Ulterior, la ora 16:02, același aparat de zbor fără pilot a survolat repetat spațiul aerian național, din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni. Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.