O secțiune esențială a podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea anexată ilegal, s-a prăbușit în apă după a doua noapte de atacuri ucrainene asupra acestui obiectiv cu o mare valoare strategică și simbolică pentru Rusia, scrie presa ucraineană.

Lovitura a venit într-o noapte de atacuri reciproce masive între Ucraina și Rusia, cu 800 de drone lansate spre Moscova și cu un Kiev, zguduit de exploziile loviturilor care i-au luat la țintă infrastructura critică.

Kyiv Post scrie, citând canale ucrainene de Telegram, că patru rachete de croazieră FP-5 Flamingo, au lovit podul Kerci (cunoscut și drept podul Crimeei), una dintre ele lovind arcul de 227 de metri din secțiunea centrală a firului rutier și provocând prăbușirea acestuia în apă.

Kyiv Independent și Ukrainska Pravda scriu și ele că o porțiune a podului care leagă Crimeea ocupată de Rusia, s-a prăbușit în urma unui atac ucrainean desfășurat peste noapte.

Imagini neverificate publicate pe rețelele sociale arată că una dintre arcadele structurii și carosabilul dintre două piloni au dispărut complet, sub ele fiind vizibile resturile prăbușite.

Anton Gherașcenko, fost consilier în ministerul ucrainean de interne, a postat un clip despre care spune că a fost filmat de pe o rachetă de croazieră FP-5 „Flamingo” care a lovit podul Kerci.

Clipul arată racheta de croazieră FP-5 Flamingo ce pare controlată de la distanță, în timp ce efectuează unatac asupra respectivei părți a podului.

La acest moment nu se poate confirma autenticitatea clipului, scrie publicația cu profil militar The War Zone, dar racheta FP-5 transportă un focos uriaș de 1.100 de kilograme, care ar putea provoca astfel de pagube dacă ar lovi în locul potrivit.

Nu este clar ce amploare au pagubele suferite de podul feroviar situat lângă firul rutier.

Resturile secțiunii de pod distruse blochează accesul navelor de mari dimensiuni către Marea Azov, ceea ce va afecta și mai mult logistica rusă.

A fost oprită și circulația rutieră și feroviară

Rusia nu a comentat nimic până acum despre prăbușirea secțiunii rutiere. Doar ministerul transporturilor a anunțat dimineață că a fost oprită circulația atât pe firul rutier, cât și pe cel de cale ferată.

Kremlinul a afirmat luni că primul atac asupra podului, cel de duminică noapte, a provocat doar pagube minore.

Podul Kerci, cunoscut și drept podul Crimeei, cu o lungime de 19 km, destinat traficului rutier și feroviar, a fost o rută cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Ucraina și este considerat pe scară largă drept unul dintre proiectele emblematice de infrastructură ale președintelui rus Vladimir Putin.

În 2018, Vladimir Putin a inaugurat secțiunea rutieră a podului conducând peste acesta un camion și afirmând că inaugurarea acestuia este un „eveniment istoric”, scrie hotnews.ro