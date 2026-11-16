Chișinău, 29 octombrie 2026. Parteneriatul companiilor SUMMA și Fiba Group anunță lansarea proiectului „MallDova Park”, un nou centru comercial și de agrement multifuncțional, care va fi dezvoltat în Stăuceni, municipiul Chișinău. Cu o valoare estimată la 250 de milioane de euro, proiectul este una dintre cele mai mari investiții private realizate vreodată în Republica Moldova într-un singur proiect și într-un loc, confirmând rolul strategic al parteneriatului SUMMA–Fiba Group pentru economia țării.

„MallDova Park” va reuni comerțul, gastronomia, divertismentul și evenimentele într-o destinație de referință pentru capitală și întreaga regiune. Centrul va dispune de peste 61.600 m² de spații comerciale de închiriat și va crea aproximativ 3.000 de locuri de muncă.

Malldova Park/ FIBA Group

La ceremonia oficială de lansare a proiectului au participat oficiali guvernamentali, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova, ai investitorilor și ai instituțiilor financiare internaționale.

Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova: „Astăzi celebrăm un proiect investițional de 250 de milioane de euro. Eu nu cunosc un alt proiect de o asemenea anvergură de la independența Republicii Moldova încoace. Vorbim despre o singură investiție care reprezintă 1,3% din PIB-ul țării noastre. Este un proiect care poate transforma Chișinăul într-un pol regional de atracție, aducând vizitatori inclusiv din Iași, Odesa, Galați și Vinița. Mulțumesc Fiba Group și SUMMA pentru angajamentul constant și interesul față de țara noastră, precum și pentru tot ce au realizat până acum. Activitatea lor acoperă domenii precum turismul, ospitalitatea, energia, sănătatea și comerțul, iar investițiile lor în Moldova se ridică deja la sute de milioane de euro. Le doresc investitorilor succes aici și să continue să investească și să reinvestească în Moldova, rămânând prieteni ai țării noastre.”

Vasile Tofan / FIBA Group

Nazmiye Başaran, ambasadoarea Republicii Turcia în Republica Moldova: „Parteneriatul economic dintre Turcia și Republica Moldova nu se rezumă la cifrele dintr-un bilanț. Acesta înseamnă, cu siguranță, mult mai mult. Înseamnă să construim pe temelia prieteniei existente între cele două țări. În fiecare zi, adăugăm cărămidă cu cărămidă, pentru a consolida și mai mult edificiul prieteniei noastre. MallDova Park, unul dintre cele mai mari proiecte de investiții private din țară, va reprezenta, fără îndoială, un moment de referință în consolidarea relațiilor noastre economice și comerciale. Sunt încrezătoare că vom continua să valorificăm imensul potențial pe care îl avem la dispoziție, în beneficiul prosperității noastre comune și al dezvoltării durabile.”

Nazmye Bașaran/ FIBA Group

„MallDova Park” este gândit ca un loc în care oamenii vin nu doar pentru cumpărături, ci și să mănânce, să se întâlnească cu prietenii, să urmărească un meci sau să participe la un eveniment. Proiectul pornește de la filozofia „Beyond Retail” („Dincolo de Retail”), care presupune ca centrele comerciale sunt spații de petrecere a timpului liber, nu doar de shopping.

Cu o suprafață totală construită de aproximativ 180.000 m², complexul va găzdui circa 170 de magazine, inclusiv numeroase branduri internaționale care momentan nu sunt prezente în Republica Moldova, un supermarket, o zonă gastronomică de tip Food Hall, o stradă gastronomică și spații dedicate evenimentelor publice. Proiectul prevede, de asemenea, 1.888 de locuri de parcare, dintre care 1.558 – subterane.

O investiție cu impact asupra economiei și pieței muncii

Efectele economice ale investiției depășesc centrul comercial propriu-zis și se vor resimți în construcții, comerț, servicii, alimentație publică, divertisment și logistică. Cele aproximativ 3.000 de locuri de muncă estimate vor extinde oportunitățile de angajare și vor contribui la dezvoltarea serviciilor în regiunea Chișinăului. Noul centru va crea premise pentru dezvoltarea activităților antreprenoriale, diversificarea ofertei comerciale și extinderea oportunităților pentru furnizorii locali. În același timp, amploarea investiției și implicarea unor grupuri internaționale cu experiență consolidează încrederea în piața Republicii Moldova și în capacitatea acesteia de a găzdui proiecte de anvergură.

Lucrările de construcție, inclusiv amenajarea spațiilor de către chiriași, vor dura aproximativ 36 de luni, iar lansarea centrului este estimată la circa trei ani de la începerea lucrărilor.

„MallDova Park”: eficiență energetică și utilizare responsabilă a resurselor

„MallDova Park” este primul proiect din Republica Moldova dezvoltat în conformitate cu cerințele LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), unul dintre cele mai recunoscute sisteme internaționale de certificare a clădirilor sustenabile. Standardul evaluează performanța energetică, consumul de apă, calitatea materialelor și impactul asupra mediului pe întreaga durată de viață a clădirii. După finalizarea construcției, „MallDova Park” își propune să devină una dintre primele clădiri noi din țară care obțin această certificare.

Soluțiile prevăzute includ colectarea și reutilizarea apei pluviale, eficiența energetică și reducerea consumului de energie, precum și utilizarea materialelor de construcție ecologice. Proiectul este dezvoltat cu sprijinul consultantului specializat Green Partners.

Conceptul arhitectural este inspirat de peisajul vitivinicol al Republicii Moldova, cu un atrium cu luminator pe toată lungimea clădirii, o curte interioară în aer liber și spații dedicate gastronomiei și evenimentelor.

Amplasarea în vecinătatea Arena Chișinău și Moldova Hitech Park, cu acces la transport public și la facilitățile sportive din zonă, face din MallDova Park un punct de atracție pentru locuitorii Chișinăului și ai regiunilor învecinate.

Murat Özyeğin, președintele Consiliului de Administrație, Fiba Group: „Cu o investiție totală de 250 de milioane de euro, MallDova Park este cea mai mare investiție privată din istoria Republicii Moldova. Suntem mândri și, în același timp, onorați să facem parte din acest proiect. Ne bucurăm să lucrăm din nou cu SUMMA, partenerul nostru de lungă durată în Moldova. Împreună am construit, aici, la Chișinău, Shopping MallDova, hotelul Courtyard by Marriott Chișinău și o clădire de birouri de clasa A. Aceste investiții reflectă încrederea noastră în Republica Moldova și angajamentul nostru față de viitorul ei.”

Murat Ozyegin/ FIBA Group

Giuseppe Grimaldi, șeful Oficiului BERD în Republica Moldova: „Evenimentul de astăzi confirmă faptul că Republica Moldova se află într-un moment favorabil, iar investitorii observă acest lucru. La BERD, suntem foarte bucuroși să avansăm în discuțiile noastre comune privind finanțarea unui proiect care urmează să devină una dintre cele mai mari investiții private directe realizate în Republica Moldova. Vom continua să colaborăm îndeaproape pentru a finaliza evaluarea proiectului și a asigura finanțarea necesară pentru MallDova Park. La BERD, investim pentru a genera un impact pozitiv cu mult înainte ca acest concept să devină unul consacrat. Pentru noi, o investiție bună nu se măsoară doar prin valoarea sa, ci și prin schimbarea pe care o produce. Suntem deosebit de încântați să colaborăm din nou cu Fiba și SUMMA, continuând un parteneriat cu rezultate solide atât în Republica Moldova, cât și în Turcia.”

Giuseppe Grimaldi/ FIBA Group

Selim Bora, președinte, SUMMA: „SUMMA contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova încă din 1996. De-a lungul a peste trei decenii, am construit aici relații durabile și ne-am consolidat încrederea în potențialul țării. O investiție de asemenea amploare înseamnă mai mult decât un proiect. Este un angajament față de viitorul Republicii Moldova și un vot de încredere în oamenii, instituțiile și economia sa. Astfel, se transmite un mesaj puternic întregii regiuni și investitorilor internaționali: Republica Moldova este deschisă colaborărilor ambițioase, construite pe termen lung. ”

Selim Bora/ FIBA Group

Lansarea „MallDova Park” marchează o etapă importantă în dezvoltarea unui proiect cu potențial de a transforma peisajul comercial și urban al Chișinăului. Prin dimensiunea investiției, numărul estimat de locuri de muncă și diversitatea funcțiunilor propuse, proiectul urmărește să creeze valoare economică pe termen lung și să ofere noi oportunități pentru consumatori, companii și comunitatea locală.

Despre SUMMA

SUMMA este un constructor internațional cu interese și operațiuni diversificate, înființat de Președintele său de Onoare Mete Bora în 1989, la Ankara, Turcia. De atunci, a evoluat într-o companie de construcții și dezvoltare recunoscută la nivel global, cu reputație în livrarea de proiecte complexe la timp și în limita bugetului. Cu peste 35 de ani de experiență, SUMMA a finalizat cu succes 105 proiecte de construcții în 17 țări de pe 4 continente. Compania numără mii de angajați în întreaga lume, are sediul central la Istanbul, Turcia, și menține o prezență permanentă pe multiple piețe internaționale. SUMMA a fost recunoscută în mod constant de Engineering News-Record (ENR), clasându-se timp de peste un deceniu printre cele mai bune 225 de companii internaționale de construcții din lume, ceea ce demonstrează un angajament ferm pentru excelență și fiabilitate în industria globală a construcțiilor.

Delegație/ FIBA Group

Prezența în Republica Moldova

SUMMA activează în Republica Moldova din anul 1996, începând cu dezvoltarea complexului Green Hills Market și cu lucrări la Aeroportul Internațional Chișinău. În perioada 1996–2024, valoarea totală a investițiilor companiei a depășit 300 mil. euro, în șase sectoare: ospitalitate, construcții, sănătate, imobiliare, comerț și proiecte sociale. Pentru perioada 2025–2028 sunt planificate investiții suplimentare de circa 300 mil. euro, astfel încât portofoliul companiei în Republica Moldova va depăși 600 mil. euro. În proiectele sale, SUMMA a colaborat cu parteneri precum Radisson, Marriott International, BERD, Banca Mondială, Nexent Bank N.V. (Credit Europe Bank), AmCham Moldova, FIA Moldova, Victoriabank, OTP Bank și Banca Transilvania.

www.summa.com.tr

Despre Fiba Commercial Properties

Creăm valoare comună

Fiba Commercial Properties îmbină experiența vastă a Fiba Group în sectoarele financiar și nefinanciar cu o expertiză aprofundată în domeniul imobiliarelor comerciale, pentru a asigura o creștere sustenabilă și crearea de valoare pe termen lung.

Activând în cinci țări (Turcia, China, România, Republica Moldova și Kosovo), compania gestionează un portofoliu internațional diversificat. Acesta include 11 centre comerciale, 4 clădiri de birouri, 5 complexe rezidențiale, 2 complexe cinematografice și 3 hoteluri, însumând peste 800.000 m² de suprafață închiriabilă și găzduind peste 1.100 de branduri globale și magazine. Printr-o abordare solidă a investițiilor, un management al activelor orientat spre valoare adăugată și strategii de dezvoltare aliniate la tendințele piețelor emergente, compania oferă soluții inovatoare în domeniul investițiilor, administrării proprietăților, închirierii, dezvoltării și creării de concepte. Activitatea companiei este ghidată de o mentalitate etică, de încredere, distinctivă și orientată spre excelență, care asigură valoare durabilă pentru toate părțile interesate. Fiba Commercial Properties crează valoare în fiecare proiect pe care îl derulează, și modelează viitorul retailului și al imobiliarelor comerciale pe piețele globale.

Un rol de lider în Republica Moldova

Fiba Commercial Properties a jucat un rol important în conturarea pieței imobiliare comerciale din Republica Moldova încă din 2008. În parteneriat cu SUMMA, compania a dezvoltat Shopping MallDova, o destinație emblematică ce a introdus standarde moderne de retail în Chișinău și a transformat dinamica comercială a orașului. În plus, prin intermediul Anchor Grup, filiala sa din România, activă în Europa de Est din 1997, Fiba CP aduce o expertiză vastă în dezvoltarea de centre comerciale, proiecte rezidențiale, clădiri de birouri și proiecte cu funcțiuni mixte. Anchor Grup consolidează operațiunile internaționale ale Fiba CP, îmbinând cunoașterea pieței regionale cu viziunea globală a companiei.

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