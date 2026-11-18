Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, reținut pe 16 noiembrie într-un dosar de corupție. Acesta este învinuit de corupere pasivă, după ce ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, mită în valoare totală de 8.000 de dolari.

„A fost înaintat astăzi un demers prin care am solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Astăzi nu s-a prezentat învinuitul, a înaintat o cerere prin care a indicat că are probleme de sănătate. Nu cunosc ce probleme, am aflat despre cerere înaintea ședinței", a declarat procurorul de caz, Jalbă Tudor.

Potrivit acuzatorului, pentru mâine a fost fixată o nouă ședință, cu prezența învinuitului, unde va fi pronunțată decizia magistraților.

„Nu recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii. A făcut careva declarații, urmează să verificăm versiunile acestuia", a mai adăugat procurorul.

Avocații lui Zubcu nu au vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor și nici să ofere declarații.

Reținut în flagrant

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Zubcu ar fi cerut bani de la administratorul unei firme care închiria un spațiu de la CNSM. În acest caz ar fi fost implicat și juristul organizației sindicale. Pe 16 noiembrie, președintele CNSM a fost reținut în flagrant, în timp ce primea a doua tranșă de bani, în valoare de 2.000 de dolari.

Ar fi primit anterior 4.000 de dolari

Președintele CNSM ar fi primit anterior 4.000 de dolari de la administratorul firmei pentru ca acesta să-și desfășoare activitatea în spațiul închiriat.

Ulterior, Igor Zubcu ar fi cerut încă 4.000 de dolari. Acesta ar fi spus că, în caz contrar, va majora chiria, va rezilia contractul de închiriere sau va dispune controale la firmă.