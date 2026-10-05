Un angajat al poliției de frontieră a fost rănit, după ce un proiectil a căzut în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, astăzi, în urma atacurilor Rusiei asupa Ucrainei.

Potrivit poliției de frontieră, totul s-a întâmplat în jurul orei 9:00, la frontiera.



În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei.

Un angajat a fost rănit

Proiectilul a provocat deteriorări autobuzului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră a fost ușor rănit.

Alte victime nu au fost înregistrate.

În urma incidentului, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată.

Sursa foto: Telegram/stranaua