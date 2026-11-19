13 deputati locali din 35 au fost aleși din primul tur și, potrivit experților, majoritatea sunt conectați la rețeaua penalului Șor. Urmează turul II pentru desemnarea celorlalți membri ai Adunării Populare de la Comrat, însă o bună parte din cei care se vor confrunta sunt, la fel, afiliați lui Șor.

Și guvernatorul regiunii va fi desemnat în turul II, care va avea loc pe 29 noiembrie. Atunci se vor confrunta candidatul independent Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, înaintat de PSRM. Alegerile din 15 noiembrie au produs și o surpriză – pe locul III s-a aflat Corneliu Dudnic, cu aproape 16 la sută, și, cel mai probabil, voturile sale vor ajunge la Gagauz.

Cum va arăta Adunarea Populară, ce planuri are Rusia și ce șanse de reușită, cum va arăta relația Chișinău-Comrat și cine ar putea fi noul guvernator al regiunii, care, potrivit legii, este, din oficiu, membru al Guvernului Republicii Moldova, discutăm joi, 19 noiembrie.

Invitații Lorenei Bogza sunt jurnalistul Mihail Sirkeli, redactor-șef nokta.md, și Ștefan Bejan, expert WatchDog.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.