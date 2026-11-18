Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea din România, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde intensitatea seismică a ajuns la 5 grade. Deși aparatele de monitorizare au înregistrat mișcări seismice timp de aproximativ trei minute, oamenii au simțit efectiv cutremurul doar circa 15 secunde.

Directorul Institutului de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, Igor Nicoară a declarat pentru PRO TV că seismografele și accelerografele digitale au înregistrat mișcările produse în urma cutremurului pe parcursul a trei minute.

Totodată, specialistul a precizat că această durată reprezintă timpul înregistrării instrumentale, în timp ce perioada în care seismul a fost perceput de oameni a fost mult mai scurtă, de aproximativ 15 secunde.

Cutremur puternic în România, cu magnitudinea estimată de 5,7, resimțit și în Moldova

În această noapte, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, România, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,7, la o adâncime de aproximativ 107 km. Cutremurul a fost resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova.

Centrul Național de Management al Crizelor a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe.

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