Incidentul cu dronele care au explodat pe teritoriul țării a provocat reacții diferite în rândul deputaților. În timp ce Igor Grosu nu exclude expulzarea ambasadorului agreat al Rusiei, Ion Chicu nu consideră că aceasta ar fi o soluție. Pe de altă parte, Renato Usatîi cere negocieri directe cu Rusia, dar și ajutor din partea României pentru interceptarea dronelor. Chiar dacă experții spun că e cel mai amplu incident de la începutul războiului, Vasile Costiuc le-a descris drept drone „haotice”.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Cred că în unele cazuri sunt atacuri deliberate, îndreptate spre noi, pentru a induce panică, instabilitate și așa mai departe.”

Întrebat dacă ambasadorul agreat al Rusiei ar trebui expulzat, Igor Grosu spune că se analizează această posibilitate.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eventuala expulzare… Evident și această măsură este în instrumentariul pe care îl putem folosi. Întrebarea este cât de mult ajută în momentul de față acest lucru. Credeți-mă, am spus-o și public, și eu sunt tentat pentru asemenea lucru, că merită omul ăsta, tare merită să fie trimis de unde a venit, să evit alte expresii.”

Tot la acest subiect, deputatul Ion Chicu se opune expulzării diplomatului, dar este de părere că aceste convocări repetate la Ministerul de Externe nu au efect. Parlamentarul mai propune ca dronele care cad sau explodează să fie examinate de experți independenți dintr-o țară terță, pentru a clarifica proveniența acestora.

Ion CHICU, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Orice război, orice dispută se soluționează pe cale diplomatică. Relațiile diplomatice cu statul Federația Rusă și orice alt stat nu trebuie întrerupte. Expulzarea abasadorului nu este o soluție. Până la urmă oricum o să se caute căi de comunicare.”

S-a expus la acest subiect și Renato Usatîi. Conform lui, țara are doar două soluții pentru a se proteja de dronele rusești.

Renato USATÎI, DEPUTAT PARTIDUL NOSTRU: „Autoritățile Republicii Moldova astăzi au două căi paralele: prima, să se adreseze României și să inițieze mecanismul bilateral de protecție pe care îl propunem, a doua - să inițieze urgent negocieri directe, inclusiv cu Federația Rusă și să obțină oprirea încălcărilor spațiului nostru aerian. Nu există a treia soluție care să protejeze Moldova astăzi.”

În replică, Igor Grosu respinge ideea negocierilor directe cu Moscova, dar susține cooperarea cu România și Ucraina.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Iată să-l văd eu cum să negociezi cu un agresor, iaca cum? Ambasadorul lor vine și face mișto și face mișto și spune că cutremurul ne întreabă dacă tot e de la ei? Haideți să discutăm cu parteneri teferi la cap.”

Cele șase drone, care s-au prăbușit recent pe teritoriul țării, nu prea l-au speriat pe Vasile Costiuc.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT AL PARTIDULUI DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Nu știu după ce criterii stabiliți că e cea mai periculoasă, că au zburat câteva drone haotice iarăși... Întrebarea mea e pentru cei care astăzi conduc Republica Moldova după 5 ani de la începutul invaziei barbare din Ucraina. Ce-au făcut ca să putem să apărăm spațiu aerean? Ce-au făcut? Mai mult nimic. Pentru că ieșim și ne întrecem în declarație, că noi condamnăm.”

Potrivit experților în securitate, incidentul cu cele șapte drone este cel mai grav de la începutul războiului în Ucraina. Autoritățile de la Chișinău l-au convocat pe Oleg Ozerov, cerând explicații de la Rusia. Cel din urmă a pus la îndoială că dronele ar fi de producție rusească.