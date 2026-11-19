Apă, alimente neperisabile, bani, documente și o trusă medicală sunt câteva dintre lucrurile care nu trebuie să lipsească din rucsacul de urgență. Această informație a fost prezentată în cadrul Congresului Național de Reziliență, unde a fost lansată prima campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză.

Rucsacul de urgență a fost prezentat în cadrul Congresului Național de Reziliență, unde a fost lansată prima campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză.

Astfel, responsabilii Centrului de Criză au prezentat la mod practic ce trebuie să conțină rucsacul, adaptat la fiecare familie sau gospodărie în parte

Ce punem în rucsacul de urgență

Potrivit specialiștilor de la Centrul de Management al Crizelor, rucsacul trebuie să se afle într-un loc sigur din casă, despre care să știe toți membrii familiei. Totodată, în cazul în care există animale de companie sau persoane în etate, în rucsac trebuie să fie lucruri necesare și pentru aceștia.

Este vorba despre apă, trusă medicală, bani, un radio, documentele de identitate, alimente cu termen de valabilitate mai îndelungat, o baterie externă, o lanternă și o pătură.

Rucsacul de urgență trebuie să fie oricând la îndemână.

Republica Moldova lansează Programul național „Moldova Pregătită”

Moldova lansează astăzi Programul național „Moldova Pregătită” prin care cetățenii vor fi instruiți cum să acționeze în primele 72 de ore ale unei situații de criză. Campania începe pe 19 noiembrie, la Chișinău, și va continua în zilele următoare la Ștefan Vodă și Edineț.