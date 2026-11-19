Întâlnirea trilaterală dintre Trump, Xi și Putin s-a încheiat , după ce a durat aproximativ o oră și jumătate, potrivit presei de stat chineze. Discuțiile au depășit intervalul de o oră alocat inițial, cei trei lideri discutând despre dezarmarea nucleară și războiul din Ucraina. Este prima dată când cei trei lideri s-au întâlnit oficial pentru discuții. Pregătirile pentru această întâlnire fără precedent au fost întâmpinate cu scepticism din partea țărilor mai mici, de teama că interesele lor ar putea fi ignorate, în timp ce alți observatori au sugerat că este o întâlnire care pare a fi mai concentrată pe oportunitatea istorică pentru fotografie decât pe orice progres diplomatic substanțial.

UPDATE 13:01 Declarația comună semnată de Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping

La finalul primei reuniuni trilaterale din istorie, a fost semnată o declarație comună de cei trei șefi de stat, care stabilește direcțiile de cooperare între cele trei mari puteri. Liderii au convenit să susțină dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare, să consolideze rolul ONU și să mențină stabilitatea fluxurilor energetice. Documentul include și un mesaj privind limitele atribuțiilor Curții Penale Internaționale. Documentul consemnează totodată angajamente privind stabilitatea strategică, securitatea internațională și cooperarea dintre cele trei mari puteri.

UPDATE 12:27 Rezumatul întâlnirii trilaterale după ce Trump, Xi și Putin au purtat primele discuții trilaterale din istorie

Iată un rezumat al punctelor cheie care au ieșit la iveală în urma discuțiilor:

Donald Trump a salutat întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping, spunând că cei trei lideri „au scris cu adevărat istorie” . În discursul său de deschidere, Trump a spus că SUA, Rusia și China, cele mai mari puteri nucleare ale lumii, sunt „poziționate într-un mod unic” pentru a discuta despre reducerea arsenalelor lor nucleare.

Putin a declarat că cele trei țări au „multe interese convergente” în rezolvarea conflictelor, inclusiv a războiului din Ucraina. Putin, care a ordonat invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în urmă cu mai bine de patru ani, a spus că ambele țări au responsabilitatea comună pentru menținerea păcii și securității internaționale.

Xi a cerut să se depună toate eforturile pentru a preveni un război nuclear, spunând că armele nucleare ar trebui interzise în mod complet și distruse complet.

Trump a criticat Curtea Penală Internațională (CPI), descriind-o ca fiind „scăpată de sub control” , în ciuda faptului că Putin a făcut obiectul unui mandat de arestare emis de instanță în 2023.

UPDATE 12:09 Liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, Kemi Badenoch, despre întâlnire: „tulburătoare”

Corespondentul politic Alexandra Topping a ascultat-o ​​pe liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, Kemi Badenoch, vorbind despre întâlnirea dintre liderii mondiali din această dimineață. Iată reportajul ei:

Kemi Badenoch a fost directă în cadrul conferinței de presă de astăzi dimineață, numind întâlnirea istorică dintre Trump, Xi și Putin „tulburătoare”, spunând că pare că încearcă să „împartă” lumea între ei.

Kemi BADENOCH, LIDERUL PARTIDULUI CONSERVATOR DIN MAREA BRITANIE: „Există trei lideri mondiali care par să încerce să împartă lumea între ei, o lume tripolară în care Xi primește Asia, America emisfera vestică și Rusia Europa, iar acest lucru este foarte îngrijorător, mai ales văzându-l pe Donald Trump numindu-l pe președintele Putin prietenul său. Rusia nu este prietena Americii, cu siguranță nu a fost în timpul vieții mele. Dar, într-un moment în care suntem cu toții îngrijorați de direcția în care se îndreaptă războiul din Ucraina, mesajul pe care îl transmite președintelui Zelenski și, bineînțeles, celuilalt summit care are loc la Bruxelles este într-adevăr foarte îngrijorător. Și ceea ce vreau să știu este unde ne încadrăm în toate astea. Nu vreau să fiu într-o lume polarizată condusă de Rusia. Voi face tot ce pot ca să mă asigur că asta nu se va întâmpla.”

Badenoch a mers mai departe decât premierul britanic Andy Burnham, care a fost întrebat despre întâlnire de liderul liberal-democraților, Ed Davey, în cadrul întrebărilor adresate prim-ministrului ieri. Davey a spus că „implicațiile de securitate ale apropierii dintre Trump, Putin și Xi ar trebui” să evidențieze necesitatea unui nou acord cu Uniunea Europeană.

UPDATE 12:01 Întâlnirea trilaterală se încheie

Întâlnirea trilaterală dintre Trump, Xi și Putin s-a încheiat , după ce a durat aproximativ o oră și jumătate, potrivit presei de stat chineze.

Discuțiile au depășit intervalul de o oră alocat inițial, cei trei lideri discutând despre dezarmarea nucleară și războiul din Ucraina.

UPDATE 11:48 Jared Kushner consultări cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski

Între timp, într-o evoluție separată, ginerele lui Trump, Jared Kushner, a declarat în această dimineață că va călători la Berlin împreună cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, pentru consultări cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

UPDATE 11: 38 Xi: „Trebuie depuse toate eforturile pentru a preveni un război nuclear”

Armele nucleare și amenințarea unui război nuclear au fost o temă recurentă în întâlnirea dintre Xi, Putin și Trump (țările lor sunt cele mai mari puteri nucleare ale lumii).

Xi a declarat că „trebuie depuse toate eforturile pentru a preveni un război nuclear” și că armele nucleare ar trebui interzise în mod complet și distruse complet, potrivit agenției oficiale de știri chineze Xinhua.

Trump a declarat că țările lor sunt „într-o poziție unică” pentru a discuta reducerea stocurilor de arme nucleare, dar a adăugat: „Nu este un lucru ușor de făcut – renunțați la ele”.

UPDATE 11:12 Putin spune că Rusia, SUA și China au un „interes” comun pentru rezolvarea războiului din Ucraina

Putin le-a spus lui Xi și lui Trump că țările lor au „multe interese convergente” în ceea ce privește rezolvarea conflictelor, inclusiv a războiului din Ucraina.

El a adăugat că au o „responsabilitate comună pentru menținerea păcii și securității internaționale”.

UPDATE 10:58 Curtea Penală Internațională este „scăpată de sub control”, le spune Trump lui Xi și Putin

Trump le-a spus lui Xi și lui Putin că Curtea Penală Internațională (CPI) este „scăpată de sub control” , potrivit Reuters.

Atacul președintelui SUA la adresa instanței are o semnificație deosebită, având în vedere că Putin se numără printre cele mai importante figuri căutate de CPI. În martie 2023, instanța a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus pentru presupusa crimă de război de deportare și transfer ilegal de copii ucraineni din teritoriile ocupate în Rusia.

Mandatul rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că Putin riscă arestarea dacă călătorește într-o țară obligată să îl aplice. Însă nici SUA, nici China nu sunt obligate să respecte această cerință, deoarece nu sunt semnatare ale Statutului de la Roma, tratatul care a instituit CPI, scrie The Guardian.

UPDATE 10:49 Trump a declarat „scriem istorie”

Pe măsură ce întâlnirea trilaterală începe, Reuters oferă o serie de actualizări privind problemele discutate. Reunim aceste alerte aici pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra rezultatelor discuțiilor. Vom oferi o relatare mai cuprinzătoare a întâlnirii ulterior.

Putin le-a spus lui Xi și lui Trump (prin intermediul unui traducător) că „cele trei state ale noastre au o responsabilitate comună în menținerea păcii și securității”.

Președintele rus a declarat că „ar trebui să discutăm despre legăturile globale și regionale, precum și despre securitatea energetică”.

El a adăugat că SUA „pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă cooperează constructiv”.

Trump a spus că „nicio pace nu se făurește vreodată prin scăderea oportunităților” și că cele trei țări sunt „într-o poziție unică” pentru a discuta despre armele nucleare.

Președintele SUA a declarat că întâlnirea „a făcut istorie”.

Doland TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Sunt încântat că această călătorie ne-a oferit și oportunitatea pentru această primă întâlnire trilaterală între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, iar astăzi, așadar, în acest sens și cred că în multe alte moduri, scriem cu adevărat istorie.”

UPDATE 10:34 Trump a declarat că întâlnirea dintre liderii celor mai mari puteri nucleare ale lumii este o oportunitate de a stabili regulile pentru controlul armelor nucleare

Ultimul tratat privind armele nucleare dintre Rusia și SUA, cunoscut sub numele de „Un Nou Început”, a expirat în februarie , iar Trump a declarat că dorește un nou acord care să includă și China. Însă China a semnalat că nu este probabil să accepte nicio limită a arsenalului său, care este mai mic decât cel al SUA sau al Rusiei.

Oficiali ai Casei Albe au declarat că nu se așteaptă ca Trump să discute despre războiul din Ucraina, deși Trump a sugerat că ar putea ridica această problemă. Ultima întâlnire cu Putin s-a desfășurat în Alaska în 2025, pentru discuții care nu au reușit să pună capăt războiului.

UPDATE 10:30 Trump, Xi și Putin încep discuțiile la summitul Apec din China

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au început istorica lor întâlnire trilaterală la Shenzhen, fiind prima dată când cei trei lideri s-au întâlnit oficial pentru discuții.

Pregătirile pentru această întâlnire fără precedent au fost întâmpinate cu scepticism din partea țărilor mai mici, de teama că interesele lor ar putea fi ignorate, în timp ce alți observatori au sugerat că este o întâlnire care pare a fi mai concentrată pe oportunitatea istorică pentru fotografie decât pe orice progres diplomatic substanțial.

UPDATE 09.41 Un consilier al Kremlinului oferă o relatare optimistă a întâlnirii Trump-Putin, relatează presa de stat

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a oferit o relatare despre discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump în marja summitului Apec.

Într-un comentariu relatat de agenția de știri rusă de stat Tass, Ușakov a declarat că întâlnirea a acoperit războiul din Ucraina și relațiile bilaterale și că a durat aproximativ 35-40 de minute.

„Nu foarte mult. Am discutat despre pregătirile pentru summitul trilateral și am abordat mai multe aspecte legate de relațiile noastre bilaterale. Bineînțeles, am abordat și problema soluționării conflictului ucrainean”, a fost citat el.

El a adăugat că Putin a ieșit de la întâlnire cu o dispoziție bună.

Rezumat intermediar

Astăzi este ziua în care trebuie urmărit summitul APEC , întâlnirea trilaterală dintre Trump, Xi și Putin fiind pe cale să înceapă .

Câteva puncte cheie ale zilei pentru a vă pune la curent:

Trump a avut întâlniri bilaterale atât cu Vladimir Putin , cât și cu președintele Chinei, Xi Jinping, în marja reuniunii Apec de la Shenzhen, joi.

Presa de stat rusă a relatat că Putin era într-o dispoziție excelentă după întâlnirea de 40 de minute cu Trump, în timpul căreia au discutat despre războiul din Ucraina. Se așteaptă ca discuția să continue în cadrul discuțiilor trilaterale.

Xi Jinping a declarat joi că își menține angajamentul de a colabora cu SUA pentru a îndruma relațiile dintre țările lor pe „cursul corect” .

„Am stabilit o nouă definiție a unei relații constructive China-SUA de stabilitate strategică, conferindu-i o nouă substanță bazată pe respect, echitate și reciprocitate”, a spus Xi.

Înainte de întâlnirea cu Xi, Trump a declarat că întâlnirea va fi „productivă” și că cele două țări și-au împărțit acum tarifele într-un „mod echitabil” . Trump a spus că acordul pe care el și Xi l-au convenit la summitul lor de la Beijing din luna mai a adus echilibru în relația dintre cele două țări. De asemenea, l-a descris pe președintele chinez drept un „prieten”, același termen pe care l-a folosit pentru a-l descrie pe Putin.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a profitat de reuniunea liderilor Apec pentru a-l critica pe președintele rus și a insista să pună capăt războiului de patru ani . El i-a spus lui Putin să „pună capăt războiului tău, încheie-l acum”.