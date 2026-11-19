Haos în trafic, în centrul capitalei, din cauza lucrărilor de reparație de pe strada Ismail. Mai multe troleibuze au rămas blocate în ambuteiaje, iar zeci de pasageri au coborât din transportul public și au ales să-și continue drumul pe jos.

Imaginile au fost surprinse de martori și trimise la PRO TV. Din acestea se vede cum oamenii urcă pe jos strada, în timp ce pe bulevardul Grigore Vieru s-au format coloane lungi de mașini. Pentru a nu pierde timpul în trafic, mulți au preferat să renunțe la transportul public și să meargă pe jos.

Blocajele au apărut după ce, astăzi, 19 noiembrie, circulația rutieră a fost sistată pe un tronson al străzii Ismail, între străzile București și Mihail Kogălniceanu, pentru lucrări de reparație.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat anterior că restricțiile sunt necesare pentru a permite muncitorilor să finalizeze intervențiile și să aplice două straturi de asfalt.

„Mâine vom închide porțiunea din strada Ismail, între strada București și strada M. Kogălniceanu, pentru a lucra operativ și a reuși să aplicăm două straturi de asfalt. Astfel, după ziua de mâine, vom avea integral toată strada reparată”, a anunțat Ion Ceban într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.