Facturile emise de Premier Energy vor conține, începând din luna octombrie, informații comparative despre consumul de energie electrică. Consumatorii casnici vor putea vedea cât au consumat față de aceeași perioadă a anului trecut, dar și în raport cu valorile medii pentru gospodăriile din mediul urban sau rural.

Va fi inclusă o secțiune distinctă a facturii

Potrivit companiei, într-o secțiune distinctă a facturii, aceștia vor putea vedea cum se compară consumul din luna curentă cu cel din aceeași perioadă a anului trecut, precum și cu valorile medii de referință pentru categoria din care fac parte – urban sau rural.

Factura va include recomandări

Pe lângă aceste informații, factura va include și recomandări simple pentru utilizarea mai eficientă a energiei în gospodărie. Iar consumatorii care înregistrează creșteri semnificative ale consumului vor primi prin e-mail informații suplimentare și recomandări utile.

factură/ Facebook.com

După scumpirea la gaz și căldură, s-ar putea schimba și prețul la electricitate

Ministrul Energiei a explicat că după schimbările din aprilie, pe piața energetică, o parte din necesarul de energie este procurată la prețuri diferite, în funcție de intervalul orar și de sursa de achiziție. Astfel, prețul mediu a crescut de la 120 de euro pe megawatt-oră în iulie, la peste 140 de euro în august.